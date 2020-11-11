Com juros em baixa, investir em imóvel para alugar é opção de renda extra

Edifício Florença está localizado entre Mata da Praia e Jardim da Penha Crédito: Dacaza Construtora/divulgação

Com a taxa básica de juros, a Selic, no menor patamar histórico, de 2% ao ano  o que impacta diretamente no retorno da renda fixa, como poupança e fundos mais conservadores , o investimento em imóveis tem se mostrado cada vez mais uma opção rentável e segura. E um dos principais objetivos de quem aplica dinheiro no mercado imobiliário por meio da compra de unidades é alugá-las.

Para se ter uma ideia, a poupança, hoje, rende cerca de 1,4% ao ano. Já o aluguel pode trazer ao proprietário do imóvel uma rentabilidade média de 0,5% ao mês. Para isso, no entanto, é preciso ficar atento a alguns fatores, como a escolha do tipo de imóvel e localização, que poderão torná-lo mais ou menos atrativo para conseguir um inquilino. Um apartamento de R$ 200 mil, por exemplo, pode render um aluguel mensal de R$ 1 mil, dependendo do bairro escolhido.

Comprar o imóvel para alugar é uma excelente alternativa de investimento, com uma rentabilidade de mais de 0,5% mensal do valor total. Então, o investidor já tem um retorno imediato, até para pagar a parcela do apartamento, se desejar, afirma Camila Menezes, diretora da Empar, empresa parceira da Metron Engenharia.

Charles Bitencourt, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), indica que, antes de comprar o imóvel, o investidor faça uma pesquisa sobre as opções do mercado. Ele sugere bairros com pouca oferta. O ideal é evitar regiões superofertadas, o que possibilitará um retorno maior para o investidor. Diversos bairros da Grande Vitória, por exemplo, já registram redução do volume de unidades de dois quartos disponíveis para locação, afirma.

Residencial Riverside está localizado em Santa Luiza, com vista para o Canal de Camburi Crédito: RS Construtora/divulgação

O apartamento de dois quartos é o mais procurado, tanto para aluguel quanto para compra. Sendo assim, a revenda também é uma opção. Essa preferência tem relação com o preço mais acessível do aluguel. Depois, tem a questão do perfil do público, que é formado por famílias com um ou até dois filhos, como também jovens solteiros em fase de estudos, profissionais liberais ou transferidos de outros Estados, explica Bitencourt.

2 quartos Tipologia de imóvel mais procurada para aluguel

PROCURA POR ALUGUEL DE CASAS

Enquanto os apartamentos compactos são a opção mais procurada, outro tipo de imóvel também tem despontado no mercado de locações. A corretora da Cristal Empreendimentos Cristiane Vaz revela que a procura por aluguel de casas também tem aumentado e surpreendeu. Com o isolamento social na pandemia, muitas pessoas estão mal por se sentirem presas em apartamentos. Nós não esperávamos por isso. A procura está bem maior que a oferta.

A corretora conta que muitos inquilinos também acabaram negociando a compra do imóvel ou de um lote para construir. Em um dos condomínios horizontais em que ela atua, por exemplo, a média de retorno com o aluguel das casas é de R$ 3,5 mil.

Casas também estão sendo requisitadas Crédito: Cristal Empreendimentos/divulgação

ALGUMAS OPÇÕES DE IMÓVEIS PARA INVESTIDORES