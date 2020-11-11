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Vantagens

Com juros em baixa, investir em imóvel para alugar é opção de renda extra

Retorno e solidez do mercado imobiliário têm atraído novos investidores. Veja o que considerar na hora da compra para aumentar o potencial de locação do imóvel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 17:06

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 17:06

Edifício Florença está localizado entre Mata da Praia e Jardim da Penha
Edifício Florença está localizado entre Mata da Praia e Jardim da Penha Crédito: Dacaza Construtora/divulgação
Com a taxa básica de juros, a Selic, no menor patamar histórico, de 2% ao ano  o que impacta diretamente no retorno da renda fixa, como poupança e fundos mais conservadores , o investimento em imóveis tem se mostrado cada vez mais uma opção rentável e segura. E um dos principais objetivos de quem aplica dinheiro no mercado imobiliário por meio da compra de unidades é alugá-las.
Para se ter uma ideia, a poupança, hoje, rende cerca de 1,4% ao ano. Já o aluguel pode trazer ao proprietário do imóvel uma rentabilidade média de 0,5% ao mês. Para isso, no entanto, é preciso ficar atento a alguns fatores, como a escolha do tipo de imóvel e localização, que poderão torná-lo mais ou menos atrativo para conseguir um inquilino. Um apartamento de R$ 200 mil, por exemplo, pode render um aluguel mensal de R$ 1 mil, dependendo do bairro escolhido.
Comprar o imóvel para alugar é uma excelente alternativa de investimento, com uma rentabilidade de mais de 0,5% mensal do valor total. Então, o investidor já tem um retorno imediato, até para pagar a parcela do apartamento, se desejar, afirma Camila Menezes, diretora da Empar, empresa parceira da Metron Engenharia.
Charles Bitencourt, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), indica que, antes de comprar o imóvel, o investidor faça uma pesquisa sobre as opções do mercado. Ele sugere bairros com pouca oferta. O ideal é evitar regiões superofertadas, o que possibilitará um retorno maior para o investidor. Diversos bairros da Grande Vitória, por exemplo, já registram redução do volume de unidades de dois quartos disponíveis para locação, afirma.
Residencial Riverside está localizado em Santa Luiza, com vista para o Canal de Camburi
Residencial Riverside está localizado em Santa Luiza, com vista para o Canal de Camburi Crédito: RS Construtora/divulgação
O apartamento de dois quartos é  o mais procurado, tanto para aluguel quanto para compra. Sendo assim, a revenda também é uma opção. Essa preferência tem relação com o preço mais acessível do aluguel. Depois, tem a questão do perfil do público, que é formado por famílias com um ou até dois filhos, como também jovens solteiros em fase de estudos, profissionais liberais ou transferidos de outros Estados, explica Bitencourt.

2 quartos

Tipologia de imóvel mais procurada para aluguel

PROCURA POR ALUGUEL DE CASAS

Enquanto os apartamentos compactos são a opção mais procurada, outro tipo de imóvel também tem despontado no mercado de locações. A corretora da Cristal Empreendimentos Cristiane Vaz revela que a procura por aluguel de casas também tem aumentado e surpreendeu. Com o isolamento social na pandemia, muitas pessoas estão mal por se sentirem presas em apartamentos. Nós não esperávamos por isso. A procura está bem maior que a oferta. 
A corretora conta que muitos inquilinos também acabaram negociando a compra do imóvel ou de um lote para construir.  Em um dos condomínios horizontais em que ela atua, por exemplo, a média de retorno com o aluguel das casas é de R$ 3,5 mil.
Casas também estão sendo requisitadas
Casas também estão sendo requisitadas Crédito: Cristal Empreendimentos/divulgação

ALGUMAS OPÇÕES DE IMÓVEIS PARA INVESTIDORES

Cristal Empreendimentos

Na Praia do Suá, em Vitória, o San Pietro possui unidades de um e dois quartos com metragem de até 53m² e valor a partir de R$ 265 mil. O empreendimento possui espaço funcional, sauna, spa, espaço relax, entre outros.
O Ilha das Antilhas fica na Praia de Itaparica, em Vila Velha, e está com unidades a venda a partir de R$ 339,9 mil. São apartamentos de dois e três quartos com suíte e metragem de até 75,98m². Dentre as facilidades oferecidas pelo empreendimento estão espaço de guarda entregas, home office, bike sharing, espaço zen, quadra, entre outros.
O The Gallery Art Residence tem como endereço a Enseada do Suá, em Vitória. É uma aposta de luxo em que os apartamentos têm três, quatro ou cinco suítes e podem chegar a 259,18m². As comodidades são salão de jogos com hamburgueria, salão de festas gourmet, pet place, cine open air, brinquedoteca, playground, espaço brasa com churrasqueira e cooktop, piscinas adulto e infantil, forno de pizza, entre outros. O investimento é a partir de R$ 975 mil.
O Edifício Florença fica em Jardim da Penha, na Capital. Os apartamentos medem até 62,10m² com um ou dois quartos. O empreendimento conta com aquecimento solar, infraestrutura para sistema de split, medidores individuais de água, elevadores com baixo consumo de energia, recepção decorada e aproveitamento de água de chuva. O investimento começa em R$ 400 mil.
O Residencial Riverside está localizado em Santa Luiza, também em Vitória. São apartamentos de dois quartos com suíte a partir de 62,73m². O empreendimento possui lazer com churrasqueira, sauna, salão de festas, espaço gourmet, fitness center, piscina e playground. As unidades prontas para morar estão à venda a partir de R$ 550 mil.
Entre Laranjeiras e Manguinhos, na Serra, o condomínio horizontal Boulevard Lagoa Residence e Resort é uma opção para quem quer construir e alugar. São lotes a partir de 450m² à venda, com preço de partida de R$ 390.539. O empreendimento oferece piscinas adulto e infantil, ofurô, quadras poliesportivas, campo de futebol Society, trilha, entre outros.

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