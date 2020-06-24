Momento é bom para investir em imóveis e comprar a casa própria, segundo especialistas

Mercado imobiliário teve crescimento de 9,7% nas vendas de 2019 em comparação com o ano anterior Crédito: Pixabay

O setor imobiliário foi um dos destaques da economia nacional no ano passado, com crescimento de 9,7% nas vendas em comparação a 2018, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Como a maioria dos setores, ele também vem sofrendo os impactos da crise provocada pela pandemia da Covid-19, mas para quem deseja investir ou está à procura da casa própria, o momento é favorável.

De acordo com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Carlesso, as condições vantajosas se justificam pelos juros baixos, em patamar histórico, farta oferta de crédito e condições para o financiamento bancário.

A Caixa Econômica Federal, responsável por parte dos contratos habitacionais, anunciou recentemente a liberação de R$ 43 milhões que visam antecipar recursos às incorporadoras e dar mais alívio aos mutuários da casa própria e incentivar as pessoas físicas a tomarem crédito imobiliário, acrescenta Sandro.

A entidade tem verificado uma retomada da demanda (procura e pesquisa) de imóveis desde o mês de abril no Espírito Santo. O movimento ocorre com as vendas e locação de unidades residenciais, processos que agora acontecem também em ambiente totalmente virtual, incluindo a assinatura do contrato e a escrituração.

Além dos imóveis residenciais, o momento também é ideal para investimentos em terrenos, já que muitas pessoas estão com interesse de morar em casas, segundo o diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Leandro Lorenzon.

Já os imóveis comerciais estão em momento ruim. Ainda não tinham se recuperado da crise anterior e a pandemia trouxe novamente uma nuvem cinza sobre eles, com a história do home office. Essa ainda é uma opção de maior risco. Quem compra para investir, com o propósito de obter uma renda daquele imóvel, deve procurar fazer uma boa pesquisa, buscar imóveis com liquidez, que às vezes têm um valor menor e facilita na hora de vender, afirma o diretor.

Para o planejador financeiro e sócio da Alphamar Investimentos Renan Lima, a dica para quem deseja investir nesse nicho de mercado é distribuir o dinheiro em mais de um imóvel, se possível. Segundo ele, o melhor a se fazer é adquirir opções menores, como as unidades com um quarto ou as kitnets, de forma a se diminuir o risco de concentração do investimento.

Outra orientação do planejador financeiro é a aplicação em fundo imobiliário, que inclusive tem isenção de impostos e de outros custos. Para entrar nesse ramo, Renan recomenda que o investidor procure fazer um estudo prévio e obtenha um nível de conhecimento financeiro suficiente para que obtenha os resultados almejados.

Lives Talk Imóveis

Esses e muitos outros assuntos serão debatidos durante na série de cinco lives Talk Imóveis, promovidas pela editoria Imóveis & Cia de A Gazeta no próprio site. A estreia é nesta quinta-feira, às 16h. As perspectivas e oportunidades do mercado imobiliário nos próximos meses, o melhor momento para investir nele e outras questões serão abordadas na primeira live.

O lançamento contará com o economista e comentarista da CBN, Teco Medina, e com os presidentes da Ademi-ES, Sandro Calesso, e do Sinduscon-ES, Paulo Baraona. A mediação será feita pela editora de Imóveis & Cia, Tatiana Paysan.

Teco Medina, consultor financeiro e comentarista da Rádio CBN Crédito: Divulgação