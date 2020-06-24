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Talk Imóveis

Mercado imobiliário em debate durante lives de A Gazeta

Série de cinco eventos on-line será lançada nesta quinta-feira (25), às 16 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 15:51

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 15:51

Talk Imóveis vai ter início nesta quinta-feira (25), às 16 horas, no site A Gazeta
Talk Imóveis vai ter início nesta quinta-feira (25), às 16 horas, no site A Gazeta Crédito: Reprodução
Quais as perspectivas e oportunidades do mercado imobiliário nos próximos meses? Qual o melhor momento para investir em imóveis? Para responder a essas e outras questões, a editoria Imóveis & Cia de A Gazeta convidou o economista e comentarista da CBN, Teco Medina, que juntamente com representantes da Ademi-ES e do Sinduscon-ES irão participar do lançamento do projeto Talk Imóveis. O encontro será on-line, no site de A Gazeta, nesta quinta-feira (25), às 16 horas, com mediação da editora Tatiana Paysan.
O objetivo do projeto é levar para a sociedade informações relevantes sobre o segmento imobiliário, como um passo a passo para aquisição do primeiro imóvel, a melhor opção entre consórcio ou financiamento, dicas de como sair do aluguel, entre outros. 
"Neste contexto complexo em que é necessário o distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus, as construtoras e imobiliárias tiveram que transformar suas realidades e estarem ainda mais presentes no ambiente digital. O Talk Imóveis, portanto, é uma forma de a Rede Gazeta contribuir com as discussões pertinentes sobre esse assunto, além de mostrar as oportunidades deste mercado que, ao longo dos anos, mesmo com essa crise, demonstra ser um dos mais seguros como forma de investimento"
Márcio Chagas - Diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta

Confira abaixo a programação completa

  • 25/06: Perspectivas e Oportunidades do Mercado Imobiliário
  • Palestrante: Teco Medina, economista e comentarista da CBN
  • Debatedores: Sandro Carlesso (Ademi-ES) e Paulo Baraona (Sinduscon-ES)
  • 02/07, às 16 horas: Como comprar o primeiro imóvel?
  • 09/07, às 16 horas: Consórcio ou financiamento: qual a melhor opção?
  • 16/07, às 16 horas: Como sair do aluguel sem pagar muito?
  • 23/07, às 16 horas: Como será o imóvel ideal após a pandemia?

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