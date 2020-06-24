Mercado imobiliário em debate durante lives de A Gazeta

"Neste contexto complexo em que é necessário o distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus, as construtoras e imobiliárias tiveram que transformar suas realidades e estarem ainda mais presentes no ambiente digital. O Talk Imóveis, portanto, é uma forma de a Rede Gazeta contribuir com as discussões pertinentes sobre esse assunto, além de mostrar as oportunidades deste mercado que, ao longo dos anos, mesmo com essa crise, demonstra ser um dos mais seguros como forma de investimento"