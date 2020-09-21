Venda de imóveis econômicos continua em alta na pandemia

Entrada do edifício Vila de Itapuã, na Serra Crédito: MRV/Divulgação

Em busca de segurança no dia a dia, a aquisição de um patrimônio ainda é um dos principais desejos dos brasileiros. E, mesmo neste cenário de pandemia, a venda de imóveis econômicos no Espírito Santo encontra-se em patamar elevado. Especialistas apontam que a maioria dos compradores de empreendimentos econômicos possui perfil assalariado e geralmente aposta no financiamento.

Além de conseguirem sair do gasto mensal do aluguel, os moradores têm a liberdade de deixar o lar do jeito que preferirem. Atualmente, os produtos inseridos no programa habitacional Minha Casa Minha Vida estão entre os mais procurados, oferecido às famílias com rendas entre R$ 1,8 mil e R$ 7 mil para cobrir parte do valor do imóvel.

A demanda de imóveis econômicos é identificada em todas as cidades do Estado, mas alguns municípios concentram mais ofertas, incluindo Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana e Guarapari. A Serra, por exemplo, que possui infraestrutura consolidada em basicamente toda sua extensão territorial, é um dos endereços mais buscados, onde também se tem um leque substancial de investimentos do setor imobiliário neste tipo de moradia, aponta Sandro Carlesso, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES).

Segundo o especialista, o panorama atual de investimento em imóvel é favorável, considerando que a oferta de crédito está em uma das melhores fases, como também a taxa de juros. Os clientes têm agora uma excelente oportunidade de fechar negócio, com juros bem baixos. Acreditamos que este seja um dos principais fatores para a corrida pela aquisição de imóveis econômicos. Quem tem pouco ou nenhum recurso poupado tende a depender mais de crédito bancário, acrescenta Sandro Carlesso.

Apartamento do Vista da Reserva, na Serra Crédito: Morar/divulgação

Elevação de vendas

No segundo trimestre de 2020, as unidades do programa Minha Casa Minha Vida representam 87,4% do total de vendas da MRV Engenharia. No Espírito Santo, as vendas da MRV cresceram 47% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2019, explica Ednéia Teixeira, gestora de vendas da MRV.

Filippe Vieira, gerente comercial da Morar Construtora, também observa um aumento nos últimos meses. Os imóveis no perfil Minha Casa Minha Vida representam hoje próximo de 100% das vendas da empresa. De 2019 para cá, todos os empreendimentos que lançamos atendem esse perfil.

Empreendimentos

Por meio do programa habitacional do governo, a Morar possui apartamentos à venda no Vista da Reserva Condomínio-Clube, na Serra, a partir de R$ R$ 143 mil (unidade de referência 403 C). As opções de dois quartos com suíte, quintal ou espaço de múltiplo uso possuem metragens entre 45,28m² e 54,61m².