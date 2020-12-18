O que saber antes de assinar o contrato de financiamento de imóvel

Cliente deve ter noção das finanças pessoais e não ter vergonha de tirar dúvidas com o banco Crédito: freepik

Comprar um imóvel à vista é quase impossível para a maioria dos brasileiros. Por isso existem tantas formas de diluir o pagamento da casa própria. O mais comum é o financiamento. Por se tratar de uma movimentação financeira de alto valor, é necessário ficar atento aos vários fatores que envolvem esse tipo de compromisso e não só a taxas de juros dos bancos.

Naone Garcia, membro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), afirma que um dos pontos importantes antes de fechar um financiamento imobiliário é fazer um balanço das finanças pessoais. As pessoas precisam ter em mente que é um custo na vida dela por 10, 15 anos. Elas têm que avaliar se vão conseguir se manter no mercado de trabalho por muito tempo.

Como imprevistos acontecem, Garcia sugere uma reserva financeira que consiga manter o padrão de vida da pessoa por, pelo menos, um ano. Mas esse tempo varia de acordo com cada realidade. Outra dica do especialista é diminuir o tempo da dívida com uma entrada maior. Se a compra do imóvel não for tão urgente assim, espere um pouco e junte mais dinheiro.

A não organização do padrão de vida faz tomar decisões precipitadas no sufoco. Muita gente pensa em vender o imóvel e passar o financiamento para o outro dono. Mas esse tipo de transição não é simples, principalmente em casos de emergências. Pode ser que no desespero a pessoa feche negócio com um valor abaixo do mercado e perca dinheiro, explica Garcia.

NO BANCO

Hugo Gaspar, diretor de negócios e recuperação de ativos do Banestes, explica que a instituição financeira exige que o solicitante do crédito tenha mais de 18 anos e comprove ter renda suficiente para arcar com as prestações. Há uma regra quase que universal entre os bancos de só deixar que o cliente comprometa 30% da renda com o financiamento.

A renda é comprovada com contracheque e declaração do Imposto de Renda. Outros documentos necessários são: Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de estado civil (certidão de casamento ou nascimento), certidão de ônus do imóvel e espelho cadastral do município em que ele está localizado. Outros documentos complementares podem ser exigidos conforme peculiaridades, completa Gaspar.

TAXAS DE JUROS

Gaspar comemora que hoje o Banestes pratica uma taxa competitiva de 6,20% ao ano + taxa referencial (TR). O Brasil tem a menor Selic da sua história. Todos os bancos puxaram suas taxas de crédito para baixo. Atualmente, o banco estadual financia até 90% do imóvel e divide em até 420 meses.

A Caixa Econômica Federal também reduziu as taxas do crédito imobiliário para pessoas físicas, com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE) desde o dia 22 de outubro. A linha de crédito tem taxa mínima de TR + 6,25% e máxima de TR + 8,00%, queda de até 0,50 ponto percentual. O banco estima conceder mais de R$ 14 bilhões em crédito imobiliário do SBPE até o fim deste ano.