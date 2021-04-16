Aumenta a procura por imóveis com vista para o mar; veja opções

Morar perto da praia faz parte do sonho de muitos capixabas. Mas apesar do Espírito Santo estar situado em região litorânea, essas oportunidades estão diminuindo devido à oferta limitada. Com a pandemia, a demanda por áreas próximas à natureza e espaços maiores tem aumentado, já que agora a prioridade são áreas de lazer no quintal ou bem perto de casa.
“É um bom investimento porque essas unidades estão cada vez mais escassas. Por isso, temos observado uma alta demanda por unidades ligadas à natureza, esporte e perto da praia”, observa o presidente da Soma Urbanismo, Gustavo Barbeitos.
Ele explica que essa necessidade de redimensionar alguns ambientes mais elaborados é uma das demandas mais recentes do mercado. Isso porque a pandemia aproximou as pessoas de uma rotina no lar.
O aumento na procura por espaços que contemplem o home office, por exemplo, é um movimento que também surgiu no último ano com a quarentena e as políticas de isolamento social para conter o avanço da Covid-19.
Por isso, o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Carlesso, explica que mesmo com uma procura constante por esses empreendimentos, a pandemia do coronavírus aguçou a busca por unidades maiores.
Sandro Carlesso afirma que a tipologia mais comum nessa busca inclui quatro quartos e o perfil de comprador, geralmente, é de famílias consolidadas com dois ou mais filhos.
“É o tipo de demanda que sempre estará em alta, porque é um empreendimento exclusivo e dependendo da manutenção só vai se valorizar com o tempo. Além disso, temos poucos terrenos na Grande Vitória, então fica cada vez mais difícil encontrar unidades na Capital”, destaca Sandro Carlesso.
O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região do Espírito Santo (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapícula, ressalta que, geralmente, o que se prioriza na hora da compra é uma boa localização.
“Essas unidades estão crescendo por todo o Estado e se expandindo para além da Grande Vitória. Na Capital temos algumas limitações em relação à quantidade e oportunidade de loteamentos, logo, o valor cresce, assim como a valorização”, afirma Aurélio Capua Dallapícula.
A Soma Urbanismo está com lotes a partir de 360 m² à venda, em Balneário de Guriri, em São Mateus. Mas para quem procura por opções na Grande Vitória, as construtoras Épura, Cristal, Opportunity e Kemp já contam com unidades disponíveis para compra.
CONFIRA ALGUNS EMPREENDIMENTOS COM VISTA PARA O MAR NO ESPÍRITO SANTO:
Condomínio Costa Maré (Opportunity)
O Residencial Golden Guriri contará com lotes a partir de 360m², além de clube completo, piscina, sauna, campo de futebol society, quadra de tênis, bar e uma passarela exclusiva que ligará o loteamento à praia.
O empreendimento, ainda em construção, será localizado na Praia de Itaparica com 2 e 3 quartos com suíte. À 150 metros do mar, as unidades incluem áreas de lazer com centro fitness, espaços gourmet, churrasqueira, entre outros itens. As áreas privativas variam de 58,06 m² a 72,70 m².
Com apenas a cobertura disponível, o Beverly Hills fica localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. A área de lazer inclui bar molhado e espaço fitness com vista para o mar, quadra de squash, tenda zen, piscina semi-olímpica aquecida, entre outros itens.
Localizado na Rodovia do Sol, em Guarapari, o loteamento conta com áreas a partir de 300m² e vista para a Praia D'ulé. O empreendimento é cercado por uma área de preservação de 65.264,02 m² e já está pronto para construir.
Com uma vista oceânica permanente, o empreendimento localizado em frente do Boulevard Shopping Vila Velha conta com unidades de 4 quartos com até 188m², e área de lazer com piscinas, salão de festas, estúdio YouTuber, beach point, entre outros.