Aumenta a procura por imóveis com vista para o mar; veja opções

Com apenas a cobertura disponível, o Beverly Hills fica localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. Crédito: Construtora Épura/Divulgação

“É um bom investimento porque essas unidades estão cada vez mais escassas. Por isso, temos observado uma alta demanda por unidades ligadas à natureza, esporte e perto da praia”, observa o presidente da Soma Urbanismo, Gustavo Barbeitos.

Ele explica que essa necessidade de redimensionar alguns ambientes mais elaborados é uma das demandas mais recentes do mercado. Isso porque a pandemia aproximou as pessoas de uma rotina no lar.

O aumento na procura por espaços que contemplem o home office, por exemplo, é um movimento que também surgiu no último ano com a quarentena e as políticas de isolamento social para conter o avanço da Covid-19.

Por isso, o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Carlesso, explica que mesmo com uma procura constante por esses empreendimentos, a pandemia do coronavírus aguçou a busca por unidades maiores.

Sandro Carlesso afirma que a tipologia mais comum nessa busca inclui quatro quartos e o perfil de comprador, geralmente, é de famílias consolidadas com dois ou mais filhos.

“É o tipo de demanda que sempre estará em alta, porque é um empreendimento exclusivo e dependendo da manutenção só vai se valorizar com o tempo. Além disso, temos poucos terrenos na Grande Vitória , então fica cada vez mais difícil encontrar unidades na Capital”, destaca Sandro Carlesso.

O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região do Espírito Santo (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapícula, ressalta que, geralmente, o que se prioriza na hora da compra é uma boa localização.

“Essas unidades estão crescendo por todo o Estado e se expandindo para além da Grande Vitória . Na Capital temos algumas limitações em relação à quantidade e oportunidade de loteamentos, logo, o valor cresce, assim como a valorização”, afirma Aurélio Capua Dallapícula.

A Soma Urbanismo está com lotes a partir de 360 m² à venda, em Balneário de Guriri, em São Mateus. Mas para quem procura por opções na Grande Vitória , as construtoras Épura, Cristal, Opportunity e Kemp já contam com unidades disponíveis para compra.

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