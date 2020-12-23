18 promoções de imóveis para começar 2021 de casa nova

Construtoras estão com promoções e oportunidades para quem quer se mudar em 2021 Crédito: Freepik/Divulgação

O ano de 2020 foi completamente atípico. No entanto, mesmo com a baixa economia, o mercado imobiliário tem passado por um boom de vendas, sendo que boa parte dos estoques das construtoras, que estavam altos no início do ano, já foram vendidos. Mas ainda é possível aproveitar algumas ofertas e começar 2021 de casa ou apartamento novo.

De acordo com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Carlesso, três fatores contribuíram para que os estoques das construtoras e incorporadoras reduzissem pela metade.

O primeiro foi a pandemia, já que as pessoas ficaram mais tempo em casa, durante o isolamento social, permitindo repensar seus lares. O segundo foi a taxa de juros para financiamento, que é a mais baixa da história. E o terceiro, a taxa Selic a 2%, também a mais baixa da história. Muitos preferiram investir em imóveis do que manter o dinheiro em aplicação que rende tão baixo, observa.

Carlesso explica ainda que é importante ter em mente alguns cuidados na hora de adquirir um imóvel. Um dos primeiros é se a tipologia do empreendimento atende ao que a família ou futuro comprador quer: dois ou três quartos, apartamento, casa ou terreno. A localização é outro fator importante: o bairro, o andar, a posição com relação ao sol são alguns dos exemplos.

Pesquisar sobre a incorporadora ou construtora também é importante. É preciso verificar o tipo de imóvel que a empresa faz, quais os acabamentos usados e conversar com quem já comprou para saber se o atendimento depois da entrega é satisfatório. E, por fim, na hora de fechar o negócio, é fundamental analisar quais as formas de financiamento e outras facilidades para pagamento são oferecidas.

GRANDE PROCURA

A diretora comercial da CG Engenharia, Flávia Gimenes, conta que muitas famílias decidiram trocar de casa neste ano devido aos juros mais baixos, compensando, inclusive, pagar uma prestação no lugar de um aluguel. Tivemos muita procura durante a pandemia do novo coronavírus, principalmente on-line. Tanto que investimos mais em anúncios nesse ambiente, pontua.

Gimenes observa ainda que muitos clientes que chegaram à construtora apareceram logo após fazer uma simulação no banco porque descobriram que tinham condições de pagar por um imóvel. A taxa de juros e a Selic bem baixas, na casa dos 2%, deu oportunidade para que esse cliente pudesse pagar a entrada e financiar o restante com juros na casa dos 5,39% ao ano, avalia.

Para o gerente de Vendas da De Martin Construtora, Filipe Sabino, o final do ano é um bom período para a compra de um imóvel novo, principalmente se a pessoa já vem se preparando para isso. Além de aproveitar os descontos para redução dos estoques, há também a expectativa de um reajuste de preços em 2021, uma vez que houve uma alta nos valores dos materiais de construção, impactando diretamente o custo das obras.

Houve uma alta nos custos do material de construção, portanto, podemos esperar um aumento no valor dos imóveis para 2021. Quem já estiver pensando em comprar uma casa ou apartamento, é importante procurar agora, se planejar e aproveitar as ofertas que estão no mercado para poder fazer um bom negócio, destaca Sabino.

Confira abaixo as ofertas de final de ano:

CBL

A CBL está com uma condição especial para os lotes localizados no município de Nova Venécia: o Vista Park. Cada lote de 250 m², situado no Alto Filomena, pode ser adquirido em até 48x sem juros, com parcelas a partir de R$ 1.281. O empreendimento conta com infraestrutura completa, área verde e localização privilegiada, próximo ao centro e cidades vizinhas.

CBL tem parcelamento em até 48x sem juros para terrenos do Vista Park, em Nova Venécia Crédito: CBL/Divulgação

KEMP ENGENHARIA

A Kemp está com a campanha Natal dos Sonhos. Além de condições facilitadas para pagamento, o cliente poderá escolher dois entre esses cinco itens: frigobar, fogão, TV 32, máquina de lavar e geladeira. A oferta é válida para todas as unidades de um, dois e três quartos prontos para morar ou em construção que forem adquiridas, com contrato de compra e venda assinado até o próximo dia 31 de dezembro.

Kemp oferece condições facilitadas para pagamento até o dia 31 de dezembro, para todos os imóveis da construtora Crédito: Kemp Engenharia/Divulgação

CG ENGENHARIA

A CG Engenharia está com promoção nas unidades do Contemporâneo Residence, em Laranjeiras, na Serra. Últimas unidades à venda de 2 ou 3 quartos com suíte. Área útil de 55,09m2 a 79,15m2 prontas para morar, condomínio com lazer diferenciado com salão de festas, área gourmet, área fitness, sauna com repouso, brinquedoteca, quadra de esportes, churrasqueira, lounge, solarium, piscina adulto e infantil, praça das mães e playground.

CG Engenharia está com promoção nas unidades do Contemporâneo Residence, em Laranjeiras Crédito: Caca Lima/Divulgação

DE MARTIN CONSTRUTORA

A De Martin Construtora está oferecendo facilidades de pagamento. Em Vila Velha, a poucos minutos da Praia de Itaparica, a empresa constrói o Villa Santa Inês Residencial Clube. Já em Jardim Limoeiro, na Serra, a construtora lançou o Villa do Mestre Residencial Clube. Os dois empreendimentos podem ser financiados pelo programa Casa Verde Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida). E no caso do Villa do Mestre, a entrada pode ser parcelada em até 60 vezes e, no caso do primeiro imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, o ITBI e o registro são grátis.

ARGO CONTRUTORA

A Argo Construtora oferece condição especial de pagamento, até o dia 31 de dezembro ou enquanto durarem os estoques. É possível adquirir os empreendimentos em construção com financiamento em até 240 vezes direto com a construtora. A empresa apresenta, ainda, ofertas exclusivas em imóveis selecionados. As unidades com condições especiais ficam em Vila Velha e Vitória, em construção ou prontos para morar. Veja quais são os empreendimentos:



Residencial Argo Camburi: quase 2 mil m² de área de lazer, em Jardim Camburi. Unidades de dois quartos com suíte, espaço delivery, espaço aberto para meditação e yoga, horta, pomar e lazer ao ar livre com paisagismo. A partir de R$399.900 (referente à unidade 205 Torre Norte).

Veleiros: na Praia da Costa, apartamentos de 3 quartos, lojas no térreo, lazer completo e acabamento de alto padrão. A partir de R$426.550 (referente à unidade 507 de 2 quartos).

Turim: apartamentos de dois e três quartos com suíte e vaga de garagem, na Praia de Itaparica. Lazer com piscinas, sauna, duas churrasqueiras, playground, salão de festas gourmet, praça e área fitness. A partir de R$335.750 (referente à unidade 403 B).

Isola Rizza: unidades de dois quartos, com suíte e vaga de garagem, na Praia de Itaparica. Lazer com salão de festas com cozinha integrada, duas churrasqueiras, playground, fitness, piscina pastilhada, ducha externa e solarium. A partir de R$465.530 (referente à unidade 209).

Verden: unidades de quatro quartos, duas suítes e vagas de garagem, em Itapuã. Lazer com espaço gourmet, playground, churrasqueira, piscina adulto e infantil, deck, solarium e sauna. A partir de R$810.610 (referente à unidade 802).

Parador: apartamentos de quatro quartos com suíte e vagas de garagem, na Praia de Itaparica. Lazer com playground, praça das mães, lan house, brinquedoteca, salão de jogos, babylândia, boteco, duas churrasqueiras, solarium, hidromassagem na piscina, prainha, piscinas, quadra esportiva, espaço mulher, sala de massagem, hidromassagem, SPA, sauna, terraço gourmet, salão de festas com copa, área fitness, car wash, bicicletário, beach point e portaria lounge. A partir de R$1.077.350 (referente à unidade 404 Torre Leste).

A Argo oferece condição especial de pagamento até o dia 31 de dezembro ou enquanto durarem os estoques Crédito: Argo Construtora/Divulgação

MORAR CONSTRUTORA

A empresa oferece condições especiais de lançamento do Vista de Pitanga Condomínio-Clube, localizado em Porto Canoa, na Serra. Entre as opções oferecidas, há apartamentos com quintal privativo, um espaço para que os moradores possam personalizar seu imóvel. Há opções de apartamentos com até três quartos, sendo um quarto de serviço. Nas condições especiais de lançamento do Vista de Pitanga, unidades de 2 quartos e 44,29m² saem a partir de R$ 155.552,21 (referência: unidade 208 A).

Vista Jardim Condomínio-Clube: em Jardim Limoeiro, na Serra. A partir de R$ 152.595. Parcela a partir de R$ 499 com ITBI e registro (2 quartos 44,60m². Referência unidade 207 A).

Vista do Bosque: no Centro da Serra, na Serra. A partir de R$ 142.422,00, pronto para morar, últimas unidades. Com ITBI e registro (2 quartos de 43,52m². Referência unidade 210 E).

Vista do Balneário: em Balneário Carapebus, na Serra. A partir de R$ 141.404,70, com ITBI e registro (2 quartos, 44,66m². Referência unidade 312 C).

Vista da Reserva: em Camará, na Serra. A partir de R$ 161.750,70, entrada em até 42 vezes e parcelas a partir de R$ 499 (2 quartos, 49,59m². Referência unidade 708 B).

Vista da Barra: em Santa Paula, em Vila Velha. A partir de R$ 161.750,70, entrada em até 55 vezes e parcelas a partir de R$ 499 (2 quartos, 45,28m². Referência unidade 201 B1).

Veredas Buritis: em Colina de Laranjeiras, na Serra. De R$ 348.732,05 por R$ 278.985,64, valor promocional, últimas unidades (2 quartos, 62,13m³, 1 vaga). Unidade com 3 quartos, 1 suíte, 1 vaga, 73,46m²: de R$ 492.027,64 por R$ 369.020,73, valor promocional, últimas unidades.

Mirador Camburi: em Jardim Camburi, Vitória. De R$ 2.169.335,20 por R$ 1.990.000, Última unidade de 4 quartos com 4 suítes. Frente para o mar.