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Tendências em imóveis

Guilherme Machado é o novo colunista de A Gazeta

Especialista em mercado imobiliário, o CEO do Instituto QR entra para o time de colunistas do maior veículo de comunicação do Espírito Santo

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 18:33

Lara Rosado

Lara Rosado

Publicado em 

20 mai 2021 às 18:33
As colunas do Guilherme Machado serão sempre às quartas-feiras, em agazeta.com.br/imóveis.
As colunas do Guilherme Machado serão sempre às quartas-feiras, em agazeta.com.br/imoveis. Crédito: Arquivo Pessoal
O time de colunistas de A Gazeta ganhou um reforço. Agora, Guilherme Machado, especialista em mercado imobiliário, faz parte da grade de conteúdos do maior veículo de comunicação do Espírito Santo. Com periodicidade semanal, o CEO do Instituto QR vai ter destaque na editoria de Imóveis sempre às quartas-feiras.
O lançamento oficial do espaço de Guilherme Machado será na quarta-feira (26), na live de abertura do projeto Talk Imóveis, realizado por A Gazeta. A iniciativa consiste em uma série de quatro lives no Facebook de A Gazeta, além de um guia digital com as principais informações do mercado imobiliário capixaba atual. O Talk Imóveis também vai receber um destaque especial em agazeta.com.br/imóveis.

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"A minha intenção é fazer desta coluna em A Gazeta um lugar de inclusão para transformação do mercado imobiliário. Se isso me anima? Dedico minha vida para isso", ressalta o especialista.
Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, a chegada do Guilherme Machado faz parte de uma série de iniciativas para trazer informações de qualidade aos leitores de A Gazeta. "O que nos move é sempre trazer informações que contribuem para a vida dos capixabas e para o Espírito Santo. Fornecer conteúdos, dados e análises sobre o mercado imobiliário pode transformar a vida das pessoas na hora de tomar suas decisões, seja na compra de um imóvel para morar, seja como um investimento", destaca.

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CURRÍCULO

Guilherme Machado é fundador e CEO da única escola de educação continuada do mercado imobiliário no Brasil, o Instituto QR. É criador da Metodologia QR, método voltado exclusivamente para este segmento. Ele também lidera o 4.Cast, um podcast do mercado imobiliário que explora o universo 4.0.
Formado em Administração e com mais de 20 anos de experiência em marketing e vendas, Guilherme é master in digital business e mestre em Neurociência. Atualmente, dedica-se a ajudar corretores, imobiliárias e construtoras a serem líderes em seus respectivos segmentos.
Além disso, o especialista também é autor dos seguintes livros: “Ideias para futuramente não ficar no passado” e “Você não vai mais conseguir vender assim: quebre as regras e torne-se um profissional de alto impacto: reconstrua o que você sabe sobre vender”.

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