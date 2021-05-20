A Gazeta lança revista interativa sobre o boom imobiliário no ES

Revista digital interativa vai trazer um panorama do mercado imobiliário no Espírito Santo Crédito: Mockup/ Estúdio Gazeta

Diante de incertezas trazidas pela pandemia do novo coronavírus, o setor imobiliário, que vinha sendo impactado pela desaceleração da economia há alguns anos, foi surpreendido por um ciclo de retomada, a partir do segundo semestre de 2020, e que vem se consolidando ao longo deste ano.

Com as famílias passando mais tempo dentro de casa – que, para muitos, tornou-se o local de moradia, trabalho e lazer –, despertou o desejo de adquirir um novo imóvel, seja para ganhar mais espaço ou qualidade de vida, seja para sair do aluguel ou até mesmo buscando um investimento seguro.

A publicação interativa, que poderá ser acessada pelo computador ou celular, traz dados, tendências, análises e orientações de especialistas, além de apresentar dezenas de lançamentos de empreendimentos na Grande Vitória e no interior do Estado, para diferentes perfis de consumidores.

Esses lançamentos incluem apartamentos no estilo studio, mais desejados por solteiros; passando por opções de dois, três, quatro e até cinco quartos, para quando a família cresce; chegando aos loteamentos e condomínios de casas, para quem busca mais espaço e qualidade de vida. As opções também vão do imóvel econômico, financiado pelo programa federal Casa Verde e Amarela, ao alto padrão, mostrando os diferenciais dos empreendimentos mais exclusivos do Espírito Santo.

A revista digital apresenta as tendências do mercado, como regiões e tipologias que são as principais apostas de valorização, investimentos em tecnologia e sustentabilidade nas construções, as melhores práticas na gestão de condomínios, assim como orientações e novidades para quem deseja construir, reformar ou decorar a casa.

O projeto editorial foi desenvolvido pelo Estúdio Gazeta. “Nosso objetivo é trazer os conteúdos de qualidade que A Gazeta já produz, em um novo formato, mais moderno e interativo”, explica a gerente do Estúdio, Mariana Perini.

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, destaca que, desde o Caderno de Imóveis impresso, que era publicado todas as quintas-feiras, A Gazeta sempre foi uma referência do segmento.

“Com a transformação digital, a editoria de Imóveis se mantém como um espaço que traz as principais tendências e novidades do segmento, agora de forma ainda mais dinâmica e ágil, acompanhando todas as movimentações desse mercado tão relevante no Espírito Santo”, ressalta.