A Gazeta lança revista interativa sobre o boom imobiliário no ES

Diante de incertezas trazidas pela pandemia do novo coronavírus, o setor imobiliário, que vinha sendo impactado pela desaceleração da economia há alguns anos, foi surpreendido por um ciclo de retomada, a partir do segundo semestre de 2020, e que vem se consolidando ao longo deste ano.
Com as famílias passando mais tempo dentro de casa – que, para muitos, tornou-se o local de moradia, trabalho e lazer –, despertou o desejo de adquirir um novo imóvel, seja para ganhar mais espaço ou qualidade de vida, seja para sair do aluguel ou até mesmo buscando um investimento seguro.
Os desdobramentos dessa retomada e os caminhos para quem deseja comprar um imóvel para morar ou investir são o tema da revista digital “Boom Imobiliário”, lançada em A Gazeta nesta quarta-feira (26), na editoria Imóveis & Cia. O lançamento será durante a primeira live do projeto Talk Imóveis, que trará debates voltados ao segmento.
A publicação interativa, que poderá ser acessada pelo computador ou celular, traz dados, tendências, análises e orientações de especialistas, além de apresentar dezenas de lançamentos de empreendimentos na Grande Vitória e no interior do Estado, para diferentes perfis de consumidores.
Esses lançamentos incluem apartamentos no estilo studio, mais desejados por solteiros; passando por opções de dois, três, quatro e até cinco quartos, para quando a família cresce; chegando aos loteamentos e condomínios de casas, para quem busca mais espaço e qualidade de vida. As opções também vão do imóvel econômico, financiado pelo programa federal Casa Verde e Amarela, ao alto padrão, mostrando os diferenciais dos empreendimentos mais exclusivos do Espírito Santo.
A revista digital apresenta as tendências do mercado, como regiões e tipologias que são as principais apostas de valorização, investimentos em tecnologia e sustentabilidade nas construções, as melhores práticas na gestão de condomínios, assim como orientações e novidades para quem deseja construir, reformar ou decorar a casa.
O projeto editorial foi desenvolvido pelo Estúdio Gazeta. “Nosso objetivo é trazer os conteúdos de qualidade que A Gazeta já produz, em um novo formato, mais moderno e interativo”, explica a gerente do Estúdio, Mariana Perini.
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, destaca que, desde o Caderno de Imóveis impresso, que era publicado todas as quintas-feiras, A Gazeta sempre foi uma referência do segmento.
“Com a transformação digital, a editoria de Imóveis se mantém como um espaço que traz as principais tendências e novidades do segmento, agora de forma ainda mais dinâmica e ágil, acompanhando todas as movimentações desse mercado tão relevante no Espírito Santo”, ressalta.
A publicação digital poderá ser acessada por todos os leitores na página www.agazeta.com/imoveis.