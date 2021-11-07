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Internet ultra rápida

Entenda como o 5G vai revolucionar do trabalho à rotina das famílias

Dentre os benefícios esperados da nova geração de internet móvel estão conexão ultrarrápida, redução do tempo de intervalo entre o comando do usuário e a resposta, além da possibilidade de interligar diversos objetos à rede
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 nov 2021 às 08:07

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 08:07

Programador, tecnologia, internet, programação, inovação
5G deve chegar pelo menos às capitais brasileiras até julho de 2022 Crédito: Pressfoto/Freepik
Tecnologia que pode ser até vinte vezes mais rápida que o 4.5G, internet mais veloz disponível no país atualmente, o 5G será implantado de forma gradual no Brasil a partir de 2022 e promete revolucionar desde a rotina de trabalho dos brasileiros até o dia a dia das famílias.
Essa quinta geração da internet móvel já está disponível em diversos locais do mundo, como Canadá, China, Filipinas, Estados Unidos e países do Reino Unido, e deve chegar pelo menos às capitais brasileiras até julho de 2022.

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A oferta será gradual, começando por cidades de grande porte. A previsão é de que, até julho de 2029, a tecnologia esteja disponível em todos os municípios brasileiros com mais de 30 mil habitantes, conforme o edital aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Dentre os benefícios esperados estão conexão ultrarrápida, redução de latência (tempo de intervalo entre o comando do usuário e a resposta) e a possibilidade de interligar diversos objetos à rede.
Hoje, já é possível encontrar de tênis a escovas de dentes “inteligentes”, e essas criações inusitadas devem se popularizar cada vez mais.
Em entrevista para A Gazeta quando o primeiro leilão foi estimado em 2020, o engenheiro eletricista Jessé Gomes dos Santos explicou que a velocidade do 5G vai permitir que aparelhos conectados funcionem com uma fluidez maior. É o caso de carros autônomos, dispositivos de automação residencial, assistentes de voz e outros objetos conectados na chamada Internet das Coisas (IoT na sigla em inglês).

ENTENDA O QUE PODE MUDAR APÓS A CHEGADA DO 5G

O que é o 5G?

É a quinta geração de internet móvel, já disponível em países como Estados Unidos, China, Reino Unido, Canadá e Filipinas. Com o leilão iniciado na quinta-feira (4), as empresas poderão começar a oferecer o serviço no Brasil a partir de 2022.

Que velocidade alcança?

Hoje, a velocidade mais rápida de internet móvel no Brasil é o 4.5G, fornecida por duas operadoras. Ela atinge velocidade de 1 giga-hertz por segundo. No 5G, será possível atingir até 20 giga-hertz por segundo (GHz/s).

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A partir de quando estará disponível?

A implantação do 5G deve ocorrer de forma gradual no país. No edital do leilão, que foi aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), está previsto, por exemplo, que o 5G deve funcionar nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal até julho de 2022, mas isso também não significa que essas cidades oferecerão a frequência em todos os lugares.
Ainda segundo a agência, para todas as cidades do Brasil com mais de 30 mil habitantes, o prazo de implantação é julho de 2029, conforme cronograma aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

O 4G vai parar de funcionar?

Não, assim como as conexões 3G e 2G também não deixaram de existir, apesar de uma versão mais moderna (4G) já existir.

Precisarei trocar de telefone?

Se quiser acessar a rede 5G quando estiver disponível, sim. Embora a tecnologia ainda não esteja disponível no Brasil, algumas fabricantes já lançaram no mercado aparelhos que serão capazes de operar com o 5G, como é o caso das empresas Apple, Xiaomi, Motorola e Samsung.
A tendência é que, após o leilão, cada vez mais modelos sejam adaptados para que possam a acessar essa tecnologia.

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Como isso afetará o trabalho?

Quem usa a internet para executar tarefas no dia a dia deve observar uma redução no tempo de resposta entre um clique e abertura de uma página, tempo de carregamento de vídeos, download de arquivos, entre outros.
Situações que se tornaram rotineiras desde o início da pandemia, que impulsionou o trabalho a distância, também devem ser beneficiadas. As videochamadas e transmissões ao vivo, por exemplo, devem se tornar mais claras, e as falhas de conexão menos frequentes.
Os óculos Hololens 2 permitem a assistência remota com um guia de atividades nas plataformas da Petrobras
Os óculos Hololens 2 permitem a assistência remota com um guia de atividades nas plataformas da Petrobras Crédito: Ehder Souza/Agência Petrobras

Como os aparelhos que operam com Internet das coisas (IoT) serão beneficiados?

A internet das coisas (IoT, sigla de internet of things), termo que se refere a objetos conectados à internet que trocam dados com outros dispositivos, poderá ser melhor explorada com a implementação do 5G no país, que permitirá conexão mais rápida entre os aparelhos.
No ambiente doméstico, há itens como geladeiras, TVs e máquinas de lavar que se conectam e podem ser acessados por meio de um aplicativo no celular, por exemplo. Da mesma forma, já existem diversos objetos “inteligentes” disponíveis no mercado. As opções vão de tênis a escovas de dentes com chips e sensores para exercer funções de forma autônoma ou prover dados.

Isso também afeta a indústria?

A incorporação do 5G vai melhorar as aplicações já utilizadas pela indústria. A velocidade de comunicação entre os equipamentos de uma fábrica oferecida pela tecnologia trará benefícios como, por exemplo, a possibilidade de monitorar a produção, gerando dados para a tomada de decisões. Isso poderá ser feito com baixo consumo de bateria e de dados.
Hoje, algumas indústrias já utilizam o 4.5G, uma versão intermediária entre o 4G e 5G, para aprimorar a produção.

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E o agronegócio?

Entre outros benefícios, o 5G ajudará a tornar a agricultura mais precisa e digital, facilitando a utilização de robótica, drones e tecnologias de reconhecimento de imagem para melhorar a qualidade da produção, a eficácia de fertilizantes e até mesmo o controle de pragas.

Pode ser aplicado na área da saúde?

Cirurgias feitas remotamente, por exemplo, serão mais confiáveis quando a rede oferecer um tempo de resposta mínimo.

E quem joga games na internet?

A tecnologia será muito bem-vinda para quem joga games no celular, por exemplo, já que o usuário deve notar menos atraso ao pressionar um comando e ver o efeito na tela.

Que outros serviços digitais podem surgir?

Além de games e filmes, o 5G vai favorecer possibilidades de novas experiências digitais, como realidade virtual e aumentada. Para isso, estão sendo aprimorados produtos e equipamentos, como óculos que permitem experiências imersivas.
*Com informações das agências FolhaPress e Estado

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