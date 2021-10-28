De rastreador a cadeado: veja funções pouco conhecidas do Bluetooth

LIGAR LÂMPADAS

A ferramenta é útil para compartilhar a internet, normalmente o 4G, do celular para outros aparelhos. "Basta ligar o 4G e acionar o compartilhamento. Assim é feita a conexão. Um uso bem interessante caso você esteja sem internet no segundo aparelho", comenta Sudré. O recurso pode ser encontrado com o nome de "roteador" ou "acesso pessoal".

"Tanto a Apple quanto a Samsung têm uma pequena etiqueta que você pode colocar em itens da casa, como controle da televisão e chave de casa", afirma. O especialista explica que é como uma tag, uma espécie de adesivo que pode ser rastreado. "Basta ter a tag e o aplicativo instalado, o que pode ajudar na localização dos equipamentos dentro de casa, por exemplo", completa.

Uma função pouco conhecida do Bluetooth é a garantia de abrir e fechar cadeados sem chave. Segundo o especialista, basta ligar o Bluetooth e inserir o código escolhido. É por meio dele que o cadeado será aberto ou fechado. "É mais tecnológico, já que você não precisa carregar chave", comenta.

Além da conexão para escutar músicas, o pareamento pode ser feito para facilitar o trabalho. Mouse e teclado existem na opção sem fio. "O teclado pode ser conectado ao telefone ou tablet. Ao invés de digitar na tela, naquele espaço pequeno, você pode adicionar um teclado", explica.