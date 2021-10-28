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Tecnologia

De rastreador a cadeado: veja funções pouco conhecidas do Bluetooth

Segundo especialista em tecnologia, recurso é muito utilizado para conexões entre aparelhos, mas pode ter outras utilidades, como ligar e desligar lâmpadas

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2021 às 15:21
Um recurso antigo, bastante usado no cotidiano, mas ainda subestimado: assim pode ser definido o Bluetooth. O formato de conexão sem fio, que não é recente, facilita o compartilhamento de informações. Mas não para por aí. A ferramenta pode ser utilizada de outras formas, muitas desconhecidas pela maioria das pessoas.
O especialista em tecnologia Gilberto Sudré chama atenção para a utilidade do Bluetooth e destaca a presença do recurso no dia a dia das pessoas. Ele lembra que a ferramenta é normalmente usada para criar uma conexão entre diferentes aparelhos, como celulares, tablets e computadores.
"O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance. Normalmente, tem um alcance de dez metros de distância. É útil e consome pouco de bateria"
Gilberto Sudré - Especialista em tecnologia e comentarista da CBN Vitória
Em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, da CBN Vitória, o comentarista do quadro CBN e a Tecnologia enfatiza que, além da conexão entre equipamentos eletrônicos, o Bluetooth pode, por exemplo, abrir cadeados. Confira a entrevista na íntegra e algumas utilidades da ferramenta, listadas pelo especialista.
Entrevista de Gilberto CBN e a Tecnologia - Descubra funções úteis e pouco conhecidas do Bluetooth

VEJA ALGUMAS UTILIDADES DO BLUETOOTH:

LIGAR LÂMPADAS

A ferramenta é útil para compartilhar a internet, normalmente o 4G, do celular para outros aparelhos. "Basta ligar o 4G e acionar o compartilhamento. Assim é feita a conexão. Um uso bem interessante caso você esteja sem internet no segundo aparelho", comenta Sudré. O recurso pode ser encontrado com o nome de "roteador" ou "acesso pessoal".
"Tanto a Apple quanto a Samsung têm uma pequena etiqueta que você pode colocar em itens da casa, como controle da televisão e chave de casa", afirma. O especialista explica que é como uma tag, uma espécie de adesivo que pode ser rastreado. "Basta ter a tag e o aplicativo instalado, o que pode ajudar na localização dos equipamentos dentro de casa, por exemplo", completa.
Uma função pouco conhecida do Bluetooth é a garantia de abrir e fechar cadeados sem chave. Segundo o especialista, basta ligar o Bluetooth e inserir o código escolhido. É por meio dele que o cadeado será aberto ou fechado. "É mais tecnológico, já que você não precisa carregar chave", comenta.
Além da conexão para escutar músicas, o pareamento pode ser feito para facilitar o trabalho. Mouse e teclado existem na opção sem fio. "O teclado pode ser conectado ao telefone ou tablet. Ao invés de digitar na tela, naquele espaço pequeno, você pode adicionar um teclado", explica.
"Algumas lâmpadas inteligentes podem ser ligadas ou desligadas pelo Bluetooth. Ainda dá pra mudar a cor e a intensidade da luz. Tudo pelo pareamento com o celular", diz o especialista em tecnologia. A função está normalmente ligada a algum aplicativo, como em outras conexões.

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