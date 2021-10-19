Empregados humanos x inteligência artificial de novo em debate

A visão de ter empregos humanos substituídos por uma máquina não é nova Crédito: Pixabay

Notícia recente retoma o debate sobre a substituição de empregados humanos por inteligência artificial: em agosto, a Xsolla, uma empresa de serviços de pagamento focada na indústria de jogos, decidiu dispensar 150 de seus 450 empregados baseada na recomendação de um algoritmo que analisa a eficiência individual no trabalho ("El País", 10/10/2021).

A situação não é necessariamente nova, há dois anos já víamos casos de reclamações trabalhistas promovidas por funcionários contra a Amazon, nos EUA, por conta das cobranças por resultados e penalidades aplicadas por softwares. Segundo a "Época Negócios" (26/04/2019), o sistema informatizado inteligente “emite advertências, caso um funcionário passe muito tempo sem escanear um produto ou registrar outra atividade. E, no caso de reincidência ou não atingimento de metas, pode demiti-lo”.

Recentemente, o ex-entregador da Amazon Stephen Normandin, de 63 anos, relata que um dia, durante as entregas que realizava diariamente em Phoenix, recebeu um e-mail automático dizendo que ele não estava trabalhando adequadamente e, por isso, estava sendo dispensado. Relata o ex-empregado e ex-militar que, como um “old-school kind of guy”, dedicava-se 110% ao trabalho, razão pela qual sentiu-se ofendido por tratarem daquela forma sua reputação ("Bloomberg", 28/06/2020).

A visão de ter empregos humanos substituídos por uma máquina não é nova. Desde aquela a vapor se faz isso, seja para aumentar a produtividade e os lucros, reduzindo os custos trabalhistas, seja para evitar a exposição da pessoa a uma condição degradante e perigosa. As notícias acima, no entanto, evoluem o debate para a substituição dos cargos de chefia por robôs, função sempre considerada intelectual, incabível a um aparelho inanimado.

E sobre esse aspecto, assiste razão quem diz que a subordinação direta à máquina atenta contra a dignidade do trabalhador. Isso porque o algoritmo não passa de uma receita de bolo, um checklist automatizado sobre o cumprimento de N variáveis.

Em outras palavras, não passa de uma baita ferramenta gerencial para a verificação de desempenho, atingimento de metas, desídia e, até mesmo, considerando toda a big data envolvida, a identificação de problemas psicológicos e demais doenças acometidas pelo trabalhador, possibilitando não somente a punição, mas o encaminhamento para um tratamento precoce. O algoritmo pode ser uma importante ferramenta para a preservação do emprego, da saúde e da dignidade do trabalhador.

Por outro lado, um algoritmo avaliativo surge como poderosa ferramenta para evitar decisões subjetivas. Todo mundo que já trabalhou em uma empresa sabe de histórias, se já não sofreu com uma, de chefes que privilegiam um colega sobre outros, porque é mais próximo, jogam tênis juntos ou torcem para o mesmo time.