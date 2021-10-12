O discurso conflituoso do "nós e eles" não vai salvar o Brasil

Frentista corrige placa com preço da gasolina em posto de Colatina: reajustes constantes Crédito: TV Gazeta Noroeste

O Brasil passa por um dos piores cenários socioeconômicos de sua história, notadamente quando em comparação com países desenvolvidos. Torna-se consenso entre economistas a presença de estagflação, aliada a um distanciamento do seu risível crescimento com aquelas nações ricas que já reativaram suas economias depois da vacina.

E tem a a crise hídrica . Sem investimento em fontes renováveis baratas que não dependam de São Pedro, novamente o país volta a depender do acionamento de usinas termoelétricas. Segundo o IBGE, em agosto a luz já tinha acumulado alta de 20,86% nos últimos doze meses, superando em muito, portanto, o acumulado do IPCA.

Modelos de negócio inovadores — como a plataforma Uber que, ainda que precariamente, trouxe algum alento a milhares de trabalhadores durante a pandemia, mantendo uma ocupação que lhes garantiria um mínimo de sustento — estão perdendo o interesse, já que o alto preço do combustível, que não consegue ser totalmente repassado ao usuário, deixa o motorista no prejuízo. A ironia é que o receio seria que as condenações trabalhistas pudessem forçar o Uber a fazer as malas e sair do país (a Cabify nem quis arriscar, Valor, 23/04/2021).

Em termos de desigualdade, a situação é tão desoladora e extremada que, de um lado, a indústria de alimentos está rindo à toa com forte exportação a preços altos, enquanto de outro, a população brasileira, que deveria ser a principal destinatária do alimento que produz, passou a comprar subprodutos para seu sustento, como fragmentos de arroz (Estadão, 25/07/2021) ou ossos de boi (El País, 25/07/2021).

Como soluções, a economista Julia Braga (IG, 09/10/2021) sugere alguns pontos para conter a inflação e melhorar a renda das famílias em seguida: o primeiro passo seria uma política contracionista, com alta da Selic, que deve terminar o ano em 8,25% (lembrando que em outubro passado estava em seu patamar histórico mínimo de 2%). É uma medida dura, pois desincentiva o mercado e gera mais desempregos, mas necessária, como fez FHC com o plano Real. Para amortecer o efeito recessivo, o governo teria que fortalecer os programas de transferência de renda, uma terceira e decisiva rodada do benefício e do auxílio emergencial.

Para melhorar a renda e baratear alimentos, a economista sugere apoio financeiro à agricultura familiar que, destinada ao mercado interno, consegue de uma vez reduzir custos e auxiliar no combate à desigualdade social. Por fim, o país tem que repensar o setor energético, investir em energia limpa, barata e constante.

Quanto ao combustível fóssil, Julia Braga sugere a recompra de ações da Petrobras pelo Estado e que suas decisões sobre preços, já que é uma estatal, sejam pautas no que é melhor para a economia como um todo ao invés dos interesses apenas dos acionistas.