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Dados do IGBE

Taxa de desemprego fica em 14,6% no trimestre até maio, revela IBGE

O resultado ficou ligeiramente acima da mediana das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast, de 14,5%. No trimestre até abril, a taxa de desocupação estava em 14,7%

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 11:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jul 2021 às 11:23
IBGE abriu seleção para profissionais que atuarão no Censo Demográfico 2020
Segundo IBGE, taxa de desemprego fica em 14,6% no trimestre até maio Crédito: IBGE
A taxa de desocupação no Brasil ficou em 14,6% no trimestre encerrado em maio, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados na manhã desta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou ligeiramente acima da mediana das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast, de 14,5%, obtida a partir de um intervalo de 14,2% a 15,2%. No trimestre até abril, a taxa de desocupação estava em 14,7%.
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.547,00 no trimestre encerrado em maio. O resultado representa queda de 3,2% em relação a igual período do ano anterior. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 215,5 bilhões no trimestre até maio, recuo de 2,5% ante igual período do ano anterior.
O País tinha 14,795 milhões de desempregados no trimestre encerrado em maio. A taxa de desemprego passou de 14,4% no trimestre encerrado em fevereiro para 14,6% no trimestre terminado em maio.
O total de desocupados cresceu 2,6% em relação a fevereiro, 372 mil pessoas a mais em busca de uma vaga. Em relação a maio de 2020, o número de desempregados aumentou 16,4%, 2,085 milhões de pessoas a mais procurando trabalho.
A população inativa somou 75,803 milhões de pessoas no trimestre encerrado em maio, 628 mil a menos que no trimestre móvel imediatamente anterior. Em relação ao mesmo período de 2020, a população inativa aumentou em 840 milhão de pessoas, alta de 1,1%.

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