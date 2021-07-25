Inflação e desemprego afetam até o básico feijão com arroz

Produtos da cesta básica, como feijão, arroz e óleo, estão mais caros e saíram do prato de muitos brasileiros Crédito: Rafaela Frutoso

Nem o feijão com arroz escapou da alta da inflação e do desemprego. A combinação de aceleração de preços e renda em queda mudou o cardápio dos brasileiros mais pobres, que se veem obrigados a optar por produtos mais baratos.

Saem óleo de soja, feijão e carne; entram banha de porco, lentilha e ovo. Até o preparo da alimentação foi afetado. Com o botijão de gás a mais de R$ 100 em algumas cidades, muitas famílias trocaram o fogão por lenha e carvão.

Enquanto numa ponta os preços sobem, na outra a renda cai. Além da redução do valor do auxílio emergencial, a taxa de desemprego atingiu o patamar recorde de 14,7% no trimestre encerrado em abril.

Solange Ferreira, dona de um mercadinho no bairro Jardim Éster Yolanda, zona oeste de São Paulo, afirma que a situação dói na alma. "Alguns (consumidores) vêm com dinheiro contado para comprar três tomates. Chega na hora de pagar e têm de tirar um."

Reflexo desse cenário, aumentou a oferta de arroz quebrado e bandinha (o meio feijão), substitutos mais baratos para o produto padrão. Cestas básicas também têm contado com uma mistura maior desses produtos com os tradicionais.

Bárbara da Silva, 19, de Heliópolis, favela na zona sul da capital paulista, é uma das que têm dependido de doações. Mãe de um menino de dois anos, ela está sem emprego, e o marido, que trabalha como marceneiro, não tem encontrado muitos serviços. Assim, a família riscou frutas, verduras e iogurtes da lista.

De acordo com Ana Maria Segall, coordenadora de relações internacionais da Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional), frutas e verduras são os primeiros alimentos que as pessoas retiram do cardápio em uma situação de insegurança alimentar - quando não há acesso pleno e seguro a alimentos de qualidade conforme a dieta de uma população. Em seguida, são retirados a carne e os derivados de leite.

A troca de produtos por substitutos mais baratos, como de um arroz mais nobre pelo quebrado, é reflexo dessa situação. O produto costuma ser exportado para a África, mas, com o aumento de 5% da safra do cereal e os preços domésticos subindo, parte maior da produção ficou no mercado interno.

Uma foto de um saco do produto da marca Rampinelli viralizou na última semana acompanhada por um questionamento da qualidade do alimento. No entanto, afora a aparência, não há diferença em termos nutricionais para outros tipos de arroz. O produto costuma ser usado em sopas, canjas e ração animal.

No caso do feijão, a indústria - afetada por um ano mais seco e de geada - apostou no bandinha, que sai por valores inferiores a R$ 5 por quilo, enquanto o produto padrão se aproxima de R$ 7.

Outro produto cujo consumo despencou foi a carne bovina, paralelamente à redução do auxílio emergencial.

"A queda nas vendas beira 40% nos últimos meses, enquanto a de frango dobrou - e olha que aqui o povo come carne de boi", diz Ildeu Afonso, que tem um açougue na periferia de Cuiabá (MT).

DOAÇÃO DE OSSOS BOVINOS

Na cidade, há registro de filas para doações de restos de ossos de boi durante a pandemia.

Em 2020, o consumo de suínos, aves e ovos cresceu 5,5%, 6,5% e 9,1%, respectivamente- valores que se mantiveram estáveis no primeiro trimestre deste ano, de acordo com a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal). Enquanto isso, o consumo de carne bovina caiu 7%.

A cesta dos mais pobres também passou a ter mais apresuntado, empanado e pão industrializado. Segundo a consultoria Kantar, o consumo desses itens na classe D/E cresceu 14,8 e 11 pontos percentuais, respectivamente, entre março de 2020 e de 2021.

O cenário contrasta com o vivido por essas classes nas duas últimas décadas. De 2004 a 2013, famílias viram a renda média crescer junto a uma maior distribuição de renda, o que permitiu uma melhora do padrão de consumo.

Desde 2015, porém, há uma reversão desse quadro, agravada pela pandemia.

"A partir do segundo trimestre de 2020, esse processo se radicalizou. Todos perdem, mas quem está na base perde proporcionalmente mais", diz André Salata, professor do programa de pós-graduação em ciências sociais da PUC/RS.

Para ele, é preciso manter o auxílio emergencial a curto prazo e recuperar o mercado de trabalho a longo.

Embora a alta de preços ocorra para todas as faixas de renda, ela é mais sentida pelos mais pobres, cuja cesta de consumo é composta principalmente por alimentação, transporte e energia - os vilões da inflação nos últimos meses.

Dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostram que os mais pobres sentem mais a escalada de preços na pandemia. Segundo o instituto, a faixa da população com renda considerada muito baixa (inferior a R$ 1.650,50 por mês) registrou inflação de 9,24% no acumulado de 12 meses até junho. É a maior variação entre os seis grupos pesquisados.