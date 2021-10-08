Bolsonaro associa custo da sede da Petrobras no ES à alta do preço da gasolina

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (ISCMV) informa que, em quase cinco séculos de história, atua sempre pautada pela transparência e, principalmente, responsabilidade em suas ações. O contrato de Concessão de Direito de Uso da Superfície em questão foi firmado entre a Irmandade e a Petrobras no dia 12 de dezembro de 2006, com validade pelo período de 45 anos com a possibilidade de ser renovado por mais 25. À época, o valor da concessão foi fixado com base em avaliação do terreno feito por peritos e passou pelo Poder Judiciário. Hoje o valor mensal pago pela Petrobrás a Irmandade é de R$1.691.959,50. A respeito do terreno em que está localizada a sede da Petrobras em Vitória, de propriedade da ISCMV, destacamos que:



1 – O contrato foi realizado através de consenso entre as partes, um princípio básico do direito privado: a autonomia da vontade;



2 – Quando se decidiu por esta forma de contrato, a ISCMV poderia empreender na área de formas diversas. Mas, em razão da proposta da Petrobras, optou por fazer o direito real de uso em relação a toda a área;



3 – Para atender ao interesse da Petrobras, a ISCMV foi obrigada a ceder ao município uma área de cerca de 15 mil metros quadrados, para área de desaceleração, e área de recuo exigida para que o prédio não atrapalhasse o fluxo da Reta da Penha;



4 – Findado o prazo do contrato, ele pode ser vendido à Petrobrás, caso haja interesse. Não existe agiotagem ou algo do gênero. O dinheiro é todo destinado à Irmandade, que mantém dois hospitais de portas abertas, com mais de 90% dos seus atendimentos voltados ao Sistema Único de Saúde (SUS).



A Irmandade, vale ressaltar, é uma instituição sem fins lucrativos, direcionando todos os seus recursos em prol da população do Espírito Santo. E todo resultado positivo obtido através de seus negócios são obrigatoriamente reinvestidos em suas próprias atividades. Por fim, informamos que somos uma das poucas Santas Casas do Brasil em condições de equilíbrio financeiro, atuando com autossuficiência e, principalmente, responsabilidade. Além disso, somos uma instituição com credibilidade nos serviços prestados.