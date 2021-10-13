Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Realidade mista

Óculos especial transmite imagem de plataforma no mar do ES para base em terra

Tecnologia inovadora implementada pela Petrobras permite que profissionais especializados, situados em terra, prestem assistência remota durante a realização de manutenções em plataformas no oceano

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 14:51

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 out 2021 às 14:51
Petrobras adota óculos que transmitem imagens em plataforma do ES para suporte remoto
Petrobras adota óculos que transmitem imagens em plataforma do ES para suporte remoto Crédito: Divulgação/Petrobras
Para dinamizar suas operações, a Petrobras passou a adotar uma nova tecnologia: o uso de óculos de realidade mista, que permitem que técnicos especializados prestem assistência remota aos profissionais embarcados, durante a realização de manutenções, inspeções e outras atividades em plataformas.
O Hololens 2, como é chamado o dispositivo, começou a ser utilizado primeiro na P-57, uma plataforma do tipo FPSO (sigla em inglês para unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo), localizada no campo de Jubarte, na Bacia de Campos, a 80 km da costa do Espírito Santo.
A tecnologia, que deve passar a ser usada em outras plataformas da companhia futuramente, faz parte das iniciativas de transformação digital da companhia, e foi projetada em parceria com a Microsoft.

Veja Também

Made in ES: tecnologia capixaba chega aos EUA, à Europa e até à Ásia

Empresas capixabas ganham parceiros para financiar novas tecnologias

Óculos especial transmite imagem de plataforma no mar do ES para base em terra
“É uma oportunidade diferente. A Petrobras apresenta os desafios diários de uma plataforma e a Microsoft propõe soluções. O aprendizado e aperfeiçoamento são mútuos”, explica Marcelo Sarter Stoco, engenheiro eletricista que trabalha na P-57.
Os óculos transmitem imagens em tempo real do ambiente, permitindo que profissionais que estão em terra deem suporte às operações realizadas em plataformas no meio do oceano. E também tornam desnecessária a utilização de documentos impressos, como manuais por exemplo, pois as informações já são projetadas pelo equipamento.
Segundo a petroleira, a agilidade no tempo de resposta é um dos ganhos com o uso do equipamento, que teve ainda mais destaque no contexto de pandemia, que exigiu a adoção de uma série de protocolos de segurança, dentre eles o distanciamento.
Os óculos Hololens 2 permitem a assistência remota com um guia de atividades nas plataformas da Petrobras
Os óculos Hololens 2 permitem a assistência remota com um guia de atividades nas plataformas da Petrobras Crédito: Ehder Souza/Agência Petrobras
O uso da tecnologia evita que um profissional especializado em determinada área tenha que se deslocar para auxiliar em eventuais intervenções. Assim, pode dar orientações mesmo estando a centenas de quilômetros de distância.
Ao mesmo tempo, o objetivo é que o dispositivo, que vem sendo aplicado tanto em tarefas da rotina operacional como em treinamentos, traga ainda mais segurança e confiabilidade às operações da empresa, reduzindo riscos, perdas associadas a falhas operacionais, evitando também acidentes.
Além da P-57, a Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos (SP), que é uma outra unidade da Petrobras, já conta com a tecnologia.
“Os próximos passos incluem a adaptação desse tipo de assistência remota na operação da P-50 [também na Bacia de Campos]. O período ainda é um processo de disseminação da ferramenta, com uma série de treinamentos, e o objetivo é aperfeiçoar cada vez mais o processo”, conclui o engenheiro eletricista Vitor de Oliveira Thomaz, que atua na aplicação de realidade mista/aumentada na Unidade de Negócios de Exploração e Produção do Espírito Santo.

Veja Também

Deu match: empresas de fora compram startups do ES de olho na inovação

Venda da ES Gás para iniciativa privada deve acontecer em 2022

Petrobras garante nova plataforma de petróleo no Sul do ES em 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Petrobras Tecnologia Inovação Petróleo e gás Petróleo no mar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois suspeitos foram presos no Rio de Janeiro após investigações da Polícia Civil do Espírito Santo
Família do ES perde R$ 400 mil em golpe na compra de carro de luxo
Imagem de destaque
Líder sênior do Hezbollah rejeita desarmamento em declaração à BBC
Imagem de destaque
Dicas de lugares para fazer piquenique no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados