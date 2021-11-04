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Tecnologia

"Será revolução para a Amazônia", afirma Mourão sobre 5G

O vice-presidente salientou que, na região, há lugares sem energias elétrica e outros sem conexão à internet
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 nov 2021 às 15:40

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 15:40

O vice-presidente Hamilton Mourão
O vice-presidente Hamilton Mourão Crédito: ROMERIO CUNHA / VPR
Enquanto leilão 5G ocorre em Brasília, em outra parte da cidade o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentou sobre o impulso que a tecnologia levará à região. "Será uma revolução. Para controle dos parques, para a comunicação, será uma mudança radical", previu ele, que também é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal.
O vice-presidente salientou que, na região, há lugares sem energias elétrica e outros sem conexão à internet. "Imagine a revolução na educação e na saúde, a integração das comunidades indígenas", citou no evento paralelo à Convenção do Clima (COP-26), o Pavilhão Brasil, que conta com stands em Brasília e em Glasgow (Escócia).
O painel é organizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O ministro do MMA, Joaquim Leite, que tem recebido vários integrantes do governo no último dia para acompanhar a evolução da COP-26, também comentou que a Amazônia está isolada do mundo atualmente, mas que isso deve mudar com a chegada do 5G. "Com certeza isso trará riqueza ao território", afirmou.

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