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Projeto bilionário

Gigante asiática deve operar plataforma da Petrobras no Litoral Sul do ES

Estatal concluiu licitação para afretar um novo navio-plataforma que vai operar no Parque das Baleias a partir de 2024. É o maior e mais aguardado investimento do setor no Estado em uma década
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

13 nov 2021 às 17:56

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 17:56

Mais um passo foi dado para que o Espírito Santo ganhe uma nova plataforma de produção de petróleo e gás. A Petrobras concluiu o processo de licitação para seleção da empresa que vai operar o FPSO Integrado Parque das Baleias, navio-plataforma que será instalado no campo de Jubarte, no Litoral Sul capixaba.
A estatal assinou, nesta sexta-feira (12), uma carta de intenção com a gigante asiática Yinson Production PTE Ltd. para afretamento e prestação de serviços da unidade. A empresa, com sede na Malásia, é a sexta maior do mundo no mercado de locação de plataformas, com 16 projetos concluídos ao redor do planeta.
Plataforma FPSO Capixaba, localizada no Litoral Norte do ES, em Aracruz
Plataforma FPSO Capixaba, que deixará de operar em 2022 e será substituída pelo Integrado Parque das Baleias em 2024 Crédito: Petrobras | Valter Monteiro
Trata-se do maior e mais aguardado investimento do setor para o Estado desde 2014. O FPSO, cuja sigla em inglês significa unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de óleo, tem previsão de início da produção para o quarto trimestre de 2024.
Caberá a Yinson a contratação da construção da plataforma. Os contratos de afretamento e de serviços terão duração de 22 anos e 6 meses, contados a partir da aceitação final da unidade, ou seja, após a conclusão do FPSO e aprovação das instalações pela Petrobras.
O investimento está previsto no plano de negócios da Petrobras há tempos, mas passou por uma série de adiamentos. Originalmente, a ideia era que o início da operação ocorresse em 2021. Mas essa previsão passou para 2022, depois para 2023, e, por fim, para 2024.

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Em setembro, a colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, mostrou que o processo de licitação da plataforma andava a passos lentos, uma vez que, até então, somente uma empresa havia manifestado interesse no projeto, mas o valor a ser negociado foi considerado muito alto.
O temor, diante disso, era de que a licitação fosse cancelada e que o início de operação da plataforma acabasse empurrado ainda mais para a frente.
Ainda em setembro, porém, o gerente-geral da Unidade de Negócio da Petrobras no Espírito Santo (UN-ES), César Cunha de Souza, garantiu em um evento que o projeto estava mantido e seguia como prioritário na carteira da estatal.
Na ocasião, o executivo explicou ainda a próxima etapa do investimento: "Está em contratação o FPSO e a nossa expectativa é, assim que terminar esse processo, que ele siga para sua construção e depois implantação da plataforma, que vai atuar majoritariamente na produção do pré-sal", declarou.

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A NOVA PLATAFORMA

O Integrado Parque das Baleias é o projeto mais importante previsto pela Petrobras desde 2014 para o Espírito Santo, quando foi iniciada a atividade da plataforma P-58, atualmente a principal produtora do Estado.
O investimento na nova plataforma é estimado em cerca de R$ 5,6 bilhões. Ela vai extrair óleo e gás da camada pré-sal no campo de Jubarte, na região petrolífera denominada Parque das Baleias, Litoral Sul do Estado.
Projeto Integrado Parque das Baleias, em Novo Jubarte, Litoral Sul do ES
Projeto Integrado Parque das Baleias, em Novo Jubarte, Litoral Sul do ES Crédito: Petrobras/Reprodução
O projeto prevê a interligação de 17 poços ao FPSO, sendo nove produtores de óleo, oito injetores de água, por meio de infraestrutura submarina composta por dutos flexíveis, umbilicais eletro-hidráulicos e as chamadas árvores de natal molhadas.
O empreendimento, quando estiver operando, deve produzir 100 mil barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

O PARQUE DAS BALEIAS 

A área de Parque das Baleias é formada pelos campos de Jubarte, Baleia Anã, Cachalote, Caxaréu, Pirambú e Mangangá. O primeiro campo, de Jubarte, foi descoberto em 2001. A região é a que mais produz óleo e gás no Estado e conta com reservatórios na camada pré-sal.
Em 2019 a Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) celebraram um acordo para a prorrogação do prazo de concessão até 2056 do novo campo de Jubarte unificado, o que viabiliza a implantação do novo sistema de produção do Projeto Integrado do Parque das Baleias, além de projetos complementares na área.
Plataforma P-58 está localizada no Parque das Baleias, porção capixaba da Bacia de Campos
Plataforma P-58 está localizada no Parque das Baleias, porção capixaba da Bacia de Campos Crédito: Divulgação/Agência Petrobras
Atualmente, estão em operação quatro plataformas: P-57, P-58, FPSO Cidade de Anchieta e FPSO Capixaba, sendo que este último operará apenas até 2022.
Essas plataformas se localizam na área litorânea entre os municípios de Presidente KennedyMarataízesItapemirim Anchieta, há pelo menos 75 quilômetros da costa.

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