Gigante asiática deve operar plataforma da Petrobras no Litoral Sul do ES

Mais um passo foi dado para que o Espírito Santo ganhe uma nova plataforma de produção de petróleo e gás . A Petrobras concluiu o processo de licitação para seleção da empresa que vai operar o FPSO Integrado Parque das Baleias, navio-plataforma que será instalado no campo de Jubarte, no Litoral Sul capixaba.

A estatal assinou, nesta sexta-feira (12), uma carta de intenção com a gigante asiática Yinson Production PTE Ltd. para afretamento e prestação de serviços da unidade. A empresa, com sede na Malásia, é a sexta maior do mundo no mercado de locação de plataformas, com 16 projetos concluídos ao redor do planeta.

Plataforma FPSO Capixaba, que deixará de operar em 2022 e será substituída pelo Integrado Parque das Baleias em 2024 Crédito: Petrobras | Valter Monteiro

Trata-se do maior e mais aguardado investimento do setor para o Estado desde 2014. O FPSO, cuja sigla em inglês significa unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de óleo, tem previsão de início da produção para o quarto trimestre de 2024.

Caberá a Yinson a contratação da construção da plataforma. Os contratos de afretamento e de serviços terão duração de 22 anos e 6 meses, contados a partir da aceitação final da unidade, ou seja, após a conclusão do FPSO e aprovação das instalações pela Petrobras.

O investimento está previsto no plano de negócios da Petrobras há tempos, mas passou por uma série de adiamentos. Originalmente, a ideia era que o início da operação ocorresse em 2021. Mas essa previsão passou para 2022, depois para 2023, e, por fim, para 2024.

O temor, diante disso, era de que a licitação fosse cancelada e que o início de operação da plataforma acabasse empurrado ainda mais para a frente.

Na ocasião, o executivo explicou ainda a próxima etapa do investimento: "Está em contratação o FPSO e a nossa expectativa é, assim que terminar esse processo, que ele siga para sua construção e depois implantação da plataforma, que vai atuar majoritariamente na produção do pré-sal", declarou.

A NOVA PLATAFORMA

O Integrado Parque das Baleias é o projeto mais importante previsto pela Petrobras desde 2014 para o Espírito Santo, quando foi iniciada a atividade da plataforma P-58, atualmente a principal produtora do Estado.

O investimento na nova plataforma é estimado em cerca de R$ 5,6 bilhões. Ela vai extrair óleo e gás da camada pré-sal no campo de Jubarte, na região petrolífera denominada Parque das Baleias, Litoral Sul do Estado.

Projeto Integrado Parque das Baleias, em Novo Jubarte, Litoral Sul do ES Crédito: Petrobras/Reprodução

O projeto prevê a interligação de 17 poços ao FPSO, sendo nove produtores de óleo, oito injetores de água, por meio de infraestrutura submarina composta por dutos flexíveis, umbilicais eletro-hidráulicos e as chamadas árvores de natal molhadas.

O empreendimento, quando estiver operando, deve produzir 100 mil barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

O PARQUE DAS BALEIAS

A área de Parque das Baleias é formada pelos campos de Jubarte, Baleia Anã, Cachalote, Caxaréu, Pirambú e Mangangá. O primeiro campo, de Jubarte, foi descoberto em 2001. A região é a que mais produz óleo e gás no Estado e conta com reservatórios na camada pré-sal.

Em 2019 a Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) celebraram um acordo para a prorrogação do prazo de concessão até 2056 do novo campo de Jubarte unificado, o que viabiliza a implantação do novo sistema de produção do Projeto Integrado do Parque das Baleias, além de projetos complementares na área.

Plataforma P-58 está localizada no Parque das Baleias, porção capixaba da Bacia de Campos Crédito: Divulgação/Agência Petrobras

Atualmente, estão em operação quatro plataformas: P-57, P-58, FPSO Cidade de Anchieta e FPSO Capixaba, sendo que este último operará apenas até 2022.