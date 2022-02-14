O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aviso de perigo potencial para chuvas intensas em 35 municípios das regiões Sul e Serrana do Espírito Santo. O alerta amarelo vale das 11h desta segunda-feira (14) até as 10h de terça-feira (15). As chuvas no Estado devem continuar devido a uma nova frente fria que aumenta a instabilidade na Região Sudeste do país.
Nas cidades em amarelo, os ventos podem atingir os 60 km/h e a chuva oscilar entre os 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Orientações do Inmet:
Cidades das regiões Sul e Serrana recebem alerta de chuva intensa
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
VEJA AS CIDADES
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante