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35 municípios no ES

Cidades das regiões Sul e Serrana recebem alerta de chuva intensa

Chuvas no Estado devem continuar devido à atuação de uma frente fria; o novo alerta vale das 11h desta segunda (14) até as 10h de terça-feira (15)

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 11:26

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 fev 2022 às 11:26
35 cidades das regiões Sul e Serrana recebem alerta de chuva intensa
35 cidades das regiões Sul e Serrana recebem alerta de chuva intensa Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aviso de perigo potencial para chuvas intensas em 35 municípios das regiões Sul e Serrana do Espírito Santo. O alerta amarelo vale das 11h desta segunda-feira (14) até as 10h de terça-feira (15). As chuvas no Estado devem continuar devido a uma nova frente fria que aumenta a instabilidade na Região Sudeste do país
Nas cidades em amarelo, os ventos podem atingir os 60 km/h e a chuva oscilar entre os 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Orientações do Inmet: 
Cidades das regiões Sul e Serrana recebem alerta de chuva intensa
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
VEJA AS CIDADES
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Iúna
  22. Jerônimo Monteiro
  23. Laranja da Terra
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. São José do Calçado
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante

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