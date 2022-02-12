Inmet emite alerta amarelo de chuva para todas as cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para todos os municípios do Espírito Santo na manhã deste sábado (12). Estão previstas chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm em um dia. Também há previsão de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h.
O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo, segundo o Inmet. O aviso amarelo vale até a manhã de domingo (13).
Nesta sexta-feira (11), foram registradas chuvas volumosas principalmente em cidades da região Centro-Serrana do Estado. Em João Neiva, foram choveu 83 mm em 24 horas, segundo a Defesa Civil estadual. Já em Santa Maria de Jetibá, onde choveu 76,9 mm, houve alagamento de casas, deslizamentos de terra e queda de árvores.
ZCAS E ZONA DE BAIXA PRESSÃO
Segundo o Climatempo, as chuvas que atingem o Espírito Santo são causadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Ela atuará até a manhã de domingo causando temporais e chuvas volumosas desde o Amazonas até o Espírito Santo.
Além disso, no Estado Capixaba há o reforço de uma área de baixa pressão atmosférica que atinge todo o litoral do Sudeste.