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Fim de semana chuvoso

Inmet emite alerta amarelo de chuva para todas as cidades do ES

De acordo com a meteorologia do Instituto, existe o risco de acumulado de chuva, além de ventos fortes até a manhã deste domingo (13)

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 13:56

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

12 fev 2022 às 13:56
Inmet emitiu alerta amarelo para o ES
Inmet emitiu alerta amarelo para o ES Crédito: Reprodução/Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para todos os municípios do Espírito Santo na manhã deste sábado (12). Estão previstas chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm em um dia. Também há previsão de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h.
O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo, segundo o Inmet. O aviso amarelo vale até a manhã de domingo (13).
Nesta sexta-feira (11), foram registradas chuvas volumosas principalmente em cidades da região Centro-Serrana do Estado. Em João Neiva, foram choveu 83 mm em 24 horas, segundo a Defesa Civil estadual. Já em Santa Maria de Jetibá, onde choveu 76,9 mm, houve alagamento de casas, deslizamentos de terra e queda de árvores.

ZCAS E ZONA DE BAIXA PRESSÃO

Segundo o Climatempo, as chuvas que atingem o Espírito Santo são causadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Ela atuará até a manhã de domingo causando temporais e chuvas volumosas desde o Amazonas até o Espírito Santo.
Além disso, no Estado Capixaba há o reforço de uma área de baixa pressão atmosférica que atinge todo o litoral do Sudeste.

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