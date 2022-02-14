Vídeo: após chuva, moradores partem para cima do prefeito de São Mateus

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Depois da forte chuva que causou estragos em São Mateus , no Norte do Estado , moradores partiram para cima do prefeito em uma rua da cidade. Em um vídeo, é possível ver que populares demonstraram indignação com o prefeito Daniel da Açaí (sem partido), que acompanhava em uma via do bairro Ideal o trabalho em áreas consideradas críticas.

No local havia uma máquina que operava no serviço de limpeza da via. Os moradores se aproximaram do prefeito e um deles precisou ser retirado por uma outra pessoa.

Segundo a Prefeitura de São Mateus , um vereador da oposição, não identificado, teria inflamado os ânimos de alguns jovens para “tumultuar os trabalhos”, mas não houve agressões e a polícia não precisou ser acionada.

No fim de semana, durante a chuva, Rua Hélio Orlandi, no Centro de São Mateus, parecia um rio Crédito: Leitora de A Gazeta

No momento, sete famílias precisaram deixar suas casas devido às chuvas. Há registro de ruas alagadas na cidade. Segundo a prefeitura, foi montada uma força-tarefa para atendimentos e ações emergenciais. Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Defesa Social informou que a tromba d’água que caiu no fim de semana deixou famílias desalojadas em vários bairros de São Mateus, e o prefeito acompanhou pessoalmente os trabalhos. Um vereador que faz oposição sistemática ao prefeito esteve mais cedo no Bairro Ideal e inflamou uns moleques para tumultuar os trabalhos. Contudo ele foi contido pelos moradores que, junto com o prefeito, estavam buscando solucionar os problemas. Não houve a agressão e nem a Polícia precisou ser chamada.

Os mesmos moleques estavam pressionando para a máquina que estava no local destruir patrimônio público, mas o prefeito interveio e foram feitos os serviços de limpeza. O prefeito montou uma Força-Tarefa para atendimentos e ações emergenciais nas áreas críticas. Até o momento são sete famílias desalojadas e desabrigadas – cinco estão inseridas no programa Aluguel Social e duas em casas de familiares. Foram feitos 32 atendimentos".