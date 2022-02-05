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Criminalidade

São Mateus é a cidade do ES com mais furtos em comércio em janeiro

De acordo com a Sesp, o município registrou 73 furtos em estabelecimentos comerciais, ficando à frente das cidades da Região Metropolitana

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 13:56

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 fev 2022 às 13:56
Em janeiro, o município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, registrou 73 furtos a estabelecimentos comerciais, ocupando a primeira posição no Estado, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Em seguida está Vitória com 70 furtos e Vila Velha, com 69. As informações são da TV Gazeta Norte.
São Mateus é a cidade com o maior registro de furtos em comércio no mês de janeiro, no ES
Criminoso furta loja em São Mateus Crédito: Imagem de videomonitoramento
Em 2021, nesse mesmo período, São Mateus estava na oitava posição com 18 furtos. Neste ano, entre os estabelecimentos comerciais furtados no município, estão duas lojas localizadas na Avenida João XXIII e na Avenida Guilherme Smith.
Na loja da Avenida João XXII, uma mulher empurrando um carrinho com uma criança furtou uma panela de pressão elétrica no valor de R$ 400. A dona do comércio, Iasmim Serra dos Santos, só descobriu o crime após sentir falta da panela na prateleira e olhar as imagens de videomonitoramento. Segundo ela, a loja já registrou cinco furtos.
"A gente fica indignado e chocado com o abuso, porque eles fazem na maior tranquilidade e a gente não suspeita"
Iasmim Serra dos Santos - Gerente
Outra loja, que fica na Avenida Guilherme Smith, registrou nesta semana o quarto furto em 40 dias. Recentemente, um bandido conseguiu entrar pela porta e levar um computador completo. Nas outras vezes, o criminoso levou dinheiro, celular e até parte da fiação de um ar condicionado.
Para a funcionária da loja Luana Santos o sentimento que fica é de insegurança. “A gente fica um pouco com medo e inseguro, porque pode ter um indivíduo aguardando na loja e chegar e pegar a gente de surpresa”, falou.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Militar informou que faz policiamento ostensivo constante em todo o município com intuito de prevenir e reprimir todo tipo de crime. “No entanto, é importante lembrar que o patrulhamento é dinâmico, por isso é muito importante que a população colabore acionando uma viatura, via Ciodes (190)”, diz a nota.
A Polícia Civil também mandou uma nota afirmando que o atual cenário econômico imposto pela pandemia proporcionou um aumento nos casos de crimes contra o patrimônio, não somente no município de São Mateus, mas em outras cidades do Espírito Santo e do Brasil. ”No que lhe compete, a Polícia Civil do Espírito Santo tem empenhado esforços na investigação e elucidação deste tipo de crime, bem como a prisão de autores”, informou.

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