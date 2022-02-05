São Mateus é a cidade do ES com mais furtos em comércio em janeiro

Criminoso furta loja em São Mateus Crédito: Imagem de videomonitoramento

Em 2021, nesse mesmo período, São Mateus estava na oitava posição com 18 furtos. Neste ano, entre os estabelecimentos comerciais furtados no município, estão duas lojas localizadas na Avenida João XXIII e na Avenida Guilherme Smith.

Na loja da Avenida João XXII, uma mulher empurrando um carrinho com uma criança furtou uma panela de pressão elétrica no valor de R$ 400. A dona do comércio, Iasmim Serra dos Santos, só descobriu o crime após sentir falta da panela na prateleira e olhar as imagens de videomonitoramento. Segundo ela, a loja já registrou cinco furtos.

"A gente fica indignado e chocado com o abuso, porque eles fazem na maior tranquilidade e a gente não suspeita" Iasmim Serra dos Santos - Gerente

Outra loja, que fica na Avenida Guilherme Smith, registrou nesta semana o quarto furto em 40 dias. Recentemente, um bandido conseguiu entrar pela porta e levar um computador completo. Nas outras vezes, o criminoso levou dinheiro, celular e até parte da fiação de um ar condicionado.

Para a funcionária da loja Luana Santos o sentimento que fica é de insegurança. “A gente fica um pouco com medo e inseguro, porque pode ter um indivíduo aguardando na loja e chegar e pegar a gente de surpresa”, falou.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Militar informou que faz policiamento ostensivo constante em todo o município com intuito de prevenir e reprimir todo tipo de crime. “No entanto, é importante lembrar que o patrulhamento é dinâmico, por isso é muito importante que a população colabore acionando uma viatura, via Ciodes (190)”, diz a nota.