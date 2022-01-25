Vídeo: incêndio consome depósito de recicláveis em São Mateus

Um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis no bairro Vitória, em São Mateus, no Norte do Estado, na noite de segunda-feira (24). As chamas se alastraram rapidamente, atingiram diversos objetos e chegaram a cerca de oito metros de altura. O dono do estabelecimento estima um prejuízo de aproximadamente de R$ 60 mil. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.
No local, uma área de aproximadamente 600 m², estavam equipamentos como geladeiras, fogões, televisores, camas e máquina de lavar. Estes materiais eram reformados e depois vendidos, explica o dono. O incêndio começou por volta das 20h30. O trabalho para a contenção e extinção do fogo envolveu três guarnições e durou cerca de duas horas e. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 8 mil litros de água foram utilizados no combate.
Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o incêndio. Segundo a corporação, para a perícia ser realizada, o dono do imóvel precisa fazer a solicitação da mesma.
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte