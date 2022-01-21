Na própria casa

Aposentado é encontrado morto com sinais de tortura em São Mateus

Segundo a família da vítima, o aposentado recebeu recentemente uma indenização de R$ 83 mil e fazia uma ampliação no local onde morava
Vinícius Lodi

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 12:05

Casa onde aposentado foi encontrado morto, em São Mateus Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte
Um homem de 63 anos foi encontrado morto dentro da própria casa, no bairro Mariricu, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (21). A vítima foi identificada como Marcos Gomes Rangel.
Já sem vida, o aposentado estava em uma cadeira, com os pés e braços amarrados, além de uma sacola que cobria a cabeça.  Indicativos de que a vítima foi torturada, segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta no local do crime com a Polícia Militar e a família de Marcos.

SUSTO AO CHEGAR

O pedreiro da obra na residência foi quem viu o aposentado já falecido no momento em que chegou para trabalhar nesta manhã. A vítima havia se mudado para o imóvel atual há cerca de seis meses.
Segundo a família, Marcos recentemente recebeu uma indenização de R$ 83 mil e falava para vizinhos que teria esse dinheiro. Pessoas próximas à vítima disseram que o homem tinha boa convivência com todos.
Polícia Civil está nas ruas conversando com moradores do bairro e informou, por nota, que a ocorrência está em andamento e não há mais detalhes para passar no momento. 
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Chuva forte no Norte do ES causa alagamentos em São Mateus

Preso suspeito de matar jovem a tiros na Praia de Guriri, em São Mateus

Jovem é encontrada morta com sinais de violência em São Mateus

