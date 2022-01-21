Aposentado é encontrado morto com sinais de tortura em São Mateus
Um homem de 63 anos foi encontrado morto dentro da própria casa, no bairro Mariricu, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (21). A vítima foi identificada como Marcos Gomes Rangel.
Já sem vida, o aposentado estava em uma cadeira, com os pés e braços amarrados, além de uma sacola que cobria a cabeça. Indicativos de que a vítima foi torturada, segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta no local do crime com a Polícia Militar e a família de Marcos.
SUSTO AO CHEGAR
O pedreiro da obra na residência foi quem viu o aposentado já falecido no momento em que chegou para trabalhar nesta manhã. A vítima havia se mudado para o imóvel atual há cerca de seis meses.
Segundo a família, Marcos recentemente recebeu uma indenização de R$ 83 mil e falava para vizinhos que teria esse dinheiro. Pessoas próximas à vítima disseram que o homem tinha boa convivência com todos.
A Polícia Civil está nas ruas conversando com moradores do bairro e informou, por nota, que a ocorrência está em andamento e não há mais detalhes para passar no momento.
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte