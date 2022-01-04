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Guriri

Jovem é encontrada morta com sinais de violência em São Mateus

Thaila Santos Souza, de 24 anos, estava a passeio em Guriri. A Polícia Civil investiga se o suspeito é um homem que tinha relacionamento amoroso com a vítima
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 jan 2022 às 16:09

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 16:09

Thaila Santos Souza foi encontrada morta dentro de casa no bairro Guriri, em São Mateus
Thaila Santos Souza foi encontrada morta dentro de casa no bairro Guriri, em São Mateus Crédito: Arquivo pessoal
Uma jovem identificada como Thaila Santos Souza, de 24 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (4), dentro de casa no bairro Guriri, no município de São Mateus, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, ela tinha marcas de agressões no corpo.
A mulher foi encontrada ensanguentada e sem apresentar sinais vitais. O tio da vítima foi quem encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar. No local, os policiais verificaram que a vítima estava morta e acionaram a Polícia Civil.
O suspeito do crime, segundo o boletim de atendimento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), é um homem que tinha um relacionamento amoroso com a vítima.
A mãe da jovem afirmou à TV Gazeta Norte que Thaila estava a passeio em Guriri. O suspeito era do convívio da família. Segundo a Polícia Civil, ele tem várias passagens por outros crimes e foi solto em setembro do ano passado, após ser preso por roubo. 
De acordo com a Polícia Civil, o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, que realiza diligências. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Em nota, a PC destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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