Jovem é encontrada morta com sinais de violência em São Mateus

Thaila Santos Souza foi encontrada morta dentro de casa no bairro Guriri, em São Mateus Crédito: Arquivo pessoal

Uma jovem identificada como Thaila Santos Souza, de 24 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (4), dentro de casa no bairro Guriri, no município de São Mateus , Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar , ela tinha marcas de agressões no corpo.

A mulher foi encontrada ensanguentada e sem apresentar sinais vitais. O tio da vítima foi quem encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar. No local, os policiais verificaram que a vítima estava morta e acionaram a Polícia Civil

O suspeito do crime, segundo o boletim de atendimento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), é um homem que tinha um relacionamento amoroso com a vítima.

A mãe da jovem afirmou à TV Gazeta Norte que Thaila estava a passeio em Guriri. O suspeito era do convívio da família. Segundo a Polícia Civil, ele tem várias passagens por outros crimes e foi solto em setembro do ano passado, após ser preso por roubo.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, que realiza diligências. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.