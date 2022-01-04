Operação Sentinela prende 201 traficantes e 169 assassinos no ES

Operação Sentinela 2021
A Polícia Militar divulgou, nesta terça-feira (4), os resultados da Operação Sentinela de 2021 no Espírito Santo. A ação visa desarticular atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas e a homicídios no Estado. Mais de 1.950 pessoas foram presas em 1.013 mandados de prisão e mais 972 mandados de busca e apreensão cumpridos.
Os levantamentos mostram ainda que, através da operação, foram retirados das ruas 201 traficantes e 169 assassinos. Durante a ação ao longo do ano, a PM apreendeu mais de 819 quilos e 59.457 unidades de drogas, além de 466 armas de fogo e 9.950 munições de vários calibres.