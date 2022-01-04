Suspeito de participar de tiroteio é preso pela Guarda de Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha flagrou uma troca de tiros entre gangues rivais durante um patrulhamento de rotina no Ulisses Guimarães, na manhã desta terça-feira (4). Na ação, um jovem suspeito de participar do tiroteio foi identificado e preso. Com ele, os guardas encontraram um carregador de submetralhadora caseira .380.
Segundo relatos ouvidos pela Guarda, um grupo estava atacando os rivais para executar um dos integrantes, mas a chegada da viatura interrompeu a tentativa. O suspeito detido foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, além de outro homem como testemunha.