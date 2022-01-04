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Em Ulisses Guimarães

Suspeito de participar de tiroteio é preso pela Guarda de Vila Velha

A guarnição fazia patrulhamento de rotina na região, na manhã desta terça-feira (4), quando flagrou o conflito e conseguiu evitar uma execução na cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2022 às 12:38

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 12:38

Suspeito de participar de tiroteio é preso pela Guarda de Vila Velha Crédito: Guarda de Vila Velha
A Guarda Municipal de Vila Velha flagrou uma troca de tiros entre gangues rivais durante um patrulhamento de rotina no Ulisses Guimarães, na manhã desta terça-feira (4). Na ação, um jovem suspeito de participar do tiroteio foi identificado e preso. Com ele, os guardas encontraram um carregador de submetralhadora caseira .380.
Segundo relatos ouvidos pela Guarda, um grupo estava atacando os rivais para executar um dos integrantes, mas a chegada da viatura interrompeu a tentativa. O suspeito detido foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, além de outro homem como testemunha.

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