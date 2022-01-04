Quadrilha é detida por roubar quase 30 celulares no réveillon de Guarapari

Com o grupo, foram apreendidos 29 celulares e 29 cartões roubados em festas Crédito: Divulgação/PMES

Quatro suspeitos de 19, 21, 39 e 40 anos, membros de uma quadrilha especializada no furto de celulares, foram presos em Guarapari na madrugada desta terça-feira (4). Com o grupo foram encontrados 29 celulares e ainda 29 cartões de várias pessoas diferentes, todos obtidos a partir de crimes cometidos em festas durante o feriado de fim de ano e o último final de semana.

Polícia Militar explicou que os celulares foram recuperados a partir de uma vítima que procurou uma equipe que estava em patrulhamento para dizer que teve o celular furtado, mas que rastreou a localização exata do aparelho. Os policiais foram até a localização e encontraram três homens em um carro.

O veículo foi abordado e os militares encontraram, no banco traseiro, cinco celulares, sendo um deles o que estava sendo rastreado. Os suspeitos alegaram aos policiais que não sabiam de onde vinham os celulares e não eram do Espírito Santo, que estavam apenas passando férias no Estado.

Os policiais foram até a casa onde estavam os três ocupantes do carro. Lá, uma mulher de 39 anos, esposa de um dos suspeitos, disse que eles tinham saído várias noites desde o feriado de Révellion e voltado com sacolas cheias de celulares. Os agentes então fizeram buscas no apartamento e encontraram os outros 24 aparelhos e os 29 cartões.