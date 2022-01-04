Vídeo: ladrão invade casa e leva televisão pedalando em Vila Velha

O primeiro dia útil do ano começou assustador para um morador de Praia das Gaivotas, em Vila Velha, na Grande Vitória. Durante a madrugada, um homem invadiu a casa do aposentado João Luiz Angeli, de 67 anos, levando uma bicicleta, um celular modelo Iphone 7S, e uma televisão de 50 polegadas. Veja o vídeo baixo:
Video: ladrão invade casa e leva televisão pedalando em Vila Velha
Angeli contou à reportagem que o caso ocorreu por volta da 1h da manhã, momento em que ele e a família dormiam. “A invasão aconteceu pelo portão. Estava fechado, mas o alarme estava desligado. Os vídeos que conseguimos mostram que ele (o suspeito) rondou a rua e conseguiu entrar na nossa casa”, disse.
Para o morador, além da sensação de impotência ficou a tristeza em ver a bicicleta sendo levada. “Andava muito com ela, são muitas histórias”, diz com tristeza.
Ele registrou boletim de ocorrência na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil, para saber quais procedimentos foram adotados com o caso e aguarda retorno.