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Vídeo: ladrão invade casa e leva televisão pedalando em Vila Velha

Imagens de videomonitoramento mostram o homem rondando pela rua e, logo depois, levando a televisão e um celular na bicicleta furtada
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 jan 2022 às 21:24

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 21:24

O primeiro dia útil do ano começou assustador para um morador de Praia das Gaivotas, em Vila Velha, na Grande Vitória. Durante a madrugada, um homem invadiu a casa do aposentado João Luiz Angeli, de 67 anos, levando uma bicicleta, um celular modelo Iphone 7S, e uma televisão de 50 polegadas. Veja o vídeo baixo:
Video: ladrão invade casa e leva televisão pedalando em Vila Velha
Angeli contou à reportagem que o caso ocorreu por volta da 1h da manhã, momento em que ele e a família dormiam. “A invasão aconteceu pelo portão. Estava fechado, mas o alarme estava desligado. Os vídeos que conseguimos mostram que ele (o suspeito) rondou a rua e conseguiu entrar na nossa casa”, disse.
Para o morador, além da sensação de impotência ficou a tristeza em ver a bicicleta sendo levada. “Andava muito com ela, são muitas histórias”, diz com tristeza.
Modelo de bicicleta roubada na casa do aposentado em Vila Velha
Modelo de bicicleta levada da casa do aposentado em Vila Velha Crédito: Reprodução
Ele registrou boletim de ocorrência na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil, para saber quais procedimentos foram adotados com o caso e aguarda retorno.

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