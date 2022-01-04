Vídeo: ladrão invade casa e leva televisão pedalando em Vila Velha

Veja o vídeo baixo: O primeiro dia útil do ano começou assustador para um morador de Praia das Gaivotas, em Vila Velha , na Grande Vitória . Durante a madrugada, um homem invadiu a casa do aposentado João Luiz Angeli, de 67 anos, levando uma bicicleta, um celular modelo Iphone 7S, e uma televisão de 50 polegadas.

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Your browser does not support the audio element. Video: ladrão invade casa e leva televisão pedalando em Vila Velha

Angeli contou à reportagem que o caso ocorreu por volta da 1h da manhã, momento em que ele e a família dormiam. “A invasão aconteceu pelo portão. Estava fechado, mas o alarme estava desligado. Os vídeos que conseguimos mostram que ele (o suspeito) rondou a rua e conseguiu entrar na nossa casa”, disse.

Para o morador, além da sensação de impotência ficou a tristeza em ver a bicicleta sendo levada. “Andava muito com ela, são muitas histórias”, diz com tristeza.

Modelo de bicicleta levada da casa do aposentado em Vila Velha Crédito: Reprodução