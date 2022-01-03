Inquérito de PMs que agrediram mulher em Guarapari aponta crime militar

A Defensoria Pública do Espírito Santo oficiou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), requerendo informações sobre o ato de violência cometido contra a moradora de Guarapari.

Questionada pela reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (3), a Sesp alegou, através de nota, que solicitou à Polícia Militar a apuração imediata dos fatos sobre a ocorrência e a prestação de informações, por parte da corporação, à Defensoria Pública do Espírito Santo, no prazo legal.

“Tendo em vista a possibilidade de ocorrência de crime militar, trata-se de fato com atribuição legal da Corregedoria da PMES, que instaurou inquérito policial militar para apuração dos fatos. Qualquer detalhe acerca do andamento deve ser consultado à instituição”, ressaltou o texto.

INQUÉRITO CONCLUÍDO

A Polícia Militar confirmou, também nesta segunda-feira (3), que o inquérito foi concluído, solucionado e encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), no último mês de dezembro.

“Ficou constatado que houve indício da prática de transgressão da disciplina e crime militar na conduta dos militares investigados. Diante disso, será instaurado processo administrativo para apuração disciplinar, assim como o encaminhamento à Justiça Militar do Espírito Santo, após as devidas apurações. Os policiais seguem afastados das funções”, afirmou a corporação, em nota.

Na tarde de terça-feira (4), o Ministério Público do Espírito Santo enviou nota informando que recebeu o inquérito no dia 13 de dezembro de 2021, por meio da Promotoria de Justiça junto à Vara da Auditoria Militar, e que o caso voltará a tramitar após o fim do recesso forense. Na sexta-feira (7), o MP informou que ofereceu denúncia contra o policial que agrediu a vítima em surto.

"O MPES informa ainda que os prazos processuais estão suspensos em razão do recesso forense, que teve início em 20/12/2021. Dessa forma, após o recesso, o caso citado voltará a tramitar regularmente", disse o órgão.

A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACSPMBM-ES), que se manifestou representando os militares em outras reportagens sobre o assunto, foi procurada para se posicionar sobre a conclusão do inquérito. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

RELEMBRE O CASO

Nas imagens é possível ver dois policiais envolvidos na ação. Um deles ajuda a segurar a vítima, enquanto outro a agride. Veja abaixo:

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