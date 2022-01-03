Taxista morre após ser baleado ao atender corrida em Ibiraçu

O taxista Estevão Madeira, de 30 anos, foi baleado após ser chamado para uma corrida no interior de Ibiraçu. Crédito: Arquivo pessoal

Um taxista de Ibiraçu , Norte do Estado, foi baleado após ser chamado para uma corrida no interior do município. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (30), segundo a Polícia Militar . O taxista foi identificado como Estevão Madeira, de 30 anos, por moradores da comunidade Elias Bragatto, em que morava. Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu e morreu nesta segunda-feira (3).

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na localidade Fazenda Bragatto. Ao chegar no local, os policiais encontraram o taxista baleado. Mesmo ferido, Estevão contou para os militares que uma mulher solicitou a corrida, mas ao chegar no local combinado ele foi abordado por um homem que pediu para que ele saísse do carro e, em seguida, atirou contra ele.

O carro que o taxista dirigia foi encontrado com manchas de sangue, ainda com o motor ligado e encostado na porteira que dá acesso à sede de uma fazenda, local que teria sido combinado como ponto de encontro pela mulher que solicitou a corrida.

A vítima foi socorrida para um hospital de Aracruz , e depois encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde ficou internado até esta segunda-feira (3).

Polícia Civil foi acionada pelo hospital após a confirmação da morte, e o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Questionada sobre a motivação do crime, a Polícia Civil informou à reportagem que realiza diligências para a apuração do fato e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.