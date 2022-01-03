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Estava internado

Taxista morre após ser baleado ao atender corrida em Ibiraçu

Crime aconteceu na noite da última quinta-feira (30). Estevão Madeira, de 30 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu nesta segunda-feira (3)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 jan 2022 às 16:15

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 16:15

O taxista Estevão Madeira, de 30 anos, foi baleado após ser chamado para uma corrida no interior de Ibiraçu.
O taxista Estevão Madeira, de 30 anos, foi baleado após ser chamado para uma corrida no interior de Ibiraçu. Crédito: Arquivo pessoal
Um taxista de Ibiraçu, Norte do Estado, foi baleado após ser chamado para uma corrida no interior do município. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (30), segundo a Polícia Militar. O taxista foi identificado como Estevão Madeira, de 30 anos, por moradores da comunidade Elias Bragatto, em que morava. Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu e morreu nesta segunda-feira (3).
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na localidade Fazenda Bragatto. Ao chegar no local, os policiais encontraram o taxista baleado. Mesmo ferido, Estevão contou para os militares que uma mulher solicitou a corrida, mas ao chegar no local combinado ele foi abordado por um homem que pediu para que ele saísse do carro e, em seguida, atirou contra ele.
O carro que o taxista dirigia foi encontrado com manchas de sangue, ainda com o motor ligado e encostado na porteira que dá acesso à sede de uma fazenda, local que teria sido combinado como ponto de encontro pela mulher que solicitou a corrida.
A vítima foi socorrida para um hospital de Aracruz, e depois encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde ficou internado até esta segunda-feira (3).
Polícia Civil foi acionada pelo hospital após a confirmação da morte, e o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Questionada sobre a motivação do crime, a Polícia Civil informou à reportagem que realiza diligências para a apuração do fato e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A corporação ainda destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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