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Violência

Homem é baleado e alega ter sido confundido com assaltante em Piúma

Caso aconteceu madrugada de sábado (1°) no bairro Itaputanga
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

03 jan 2022 às 13:32

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 13:32

Um homem ficou ferido após ser baleado no fim de semana em Piúma, no Litoral Sul. Ele disse que teria sido confundido com um assaltante. Ninguém foi detido e a motivação do crime ainda é desconhecida.
Delegacia de Piúma
Delegacia de Piúma Crédito: Sindipol/Divulgação
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a vítima relatou que ele e um amigo separaram uma briga durante a madrugada de sábado (1º) no bairro Itaputanga. Em seguida, dois turistas teriam passado e afirmado que a vítima seria um bandido, pois já teria pulado o quintal da casa onde estavam hospedados para cometer furtos.
A vítima foi atingida por um disparo no glúteo e o autor dos disparos teria fugido em uma caminhonete. O atirador não foi encontrado. Ele foi socorrido por uma ambulância e levado para um hospital do município.
Por meio de nota, a  Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Piúma, que já iniciou diligências para apurar o fato. Até o momento, não há confirmação se  há policiais envolvidos na ocorrência e nenhum suspeito foi identificado. Outros detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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