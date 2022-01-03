Homem é baleado e alega ter sido confundido com assaltante em Piúma

Um homem ficou ferido após ser baleado no fim de semana em Piúma, no Litoral Sul. Ele disse que teria sido confundido com um assaltante. Ninguém foi detido e a motivação do crime ainda é desconhecida.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a vítima relatou que ele e um amigo separaram uma briga durante a madrugada de sábado (1º) no bairro Itaputanga. Em seguida, dois turistas teriam passado e afirmado que a vítima seria um bandido, pois já teria pulado o quintal da casa onde estavam hospedados para cometer furtos.
A vítima foi atingida por um disparo no glúteo e o autor dos disparos teria fugido em uma caminhonete. O atirador não foi encontrado. Ele foi socorrido por uma ambulância e levado para um hospital do município.
Por meio de nota, a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Piúma, que já iniciou diligências para apurar o fato. Até o momento, não há confirmação se há policiais envolvidos na ocorrência e nenhum suspeito foi identificado. Outros detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.