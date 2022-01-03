Ruas de Vitória têm faixas com ameaça de 'dar cacete' em quem empinar moto

Pelo menos três faixas alertando e ameaçando motociclistas que costumam empinar motos foram instaladas na região da Grande São Pedro, em Vitória
, nos últimos dias.
"Proibido tirar de giro e chamar no grau. Sujeito a cacete. Não vamos mais aceitar essas coisas na comunidade", dizem as faixas penduradas em pelo menos dois bairros da região.
A expressão "tirar de giro" é quando o motociclista aperta a embreagem da motocicleta até que ela faça um barulho alto. O "chamar no grau" é quando a moto é empinada. Ameaças semelhantes foram registradas no litoral de São Paulo em dezembro.
Segundo a Polícia Militar
, o condutor flagrado com a descarga livre, com mau funcionamento do veículo e fora do padrão pode ser notificado com base do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro.
"A Polícia Militar informa que quando uma equipe flagra essa situação, o condutor é notificado. Sem o flagrante, não é possível notificar o motociclista. A população pode acionar uma viatura da PM através do Ciodes (190) para que policiais verifiquem a situação", diz trecho da nota enviada pela PM.
Sobre a ameaça nas faixas, a Polícia Militar disse que "a fixação ou retirada de faixas, banners ou quaisquer outras formas de comunicação em espaço público são disciplinadas pelo poder municipal".
Moradores da Grande São Pedro não sabem quem instalou a faixa, mas muitos demonstraram apoio nas redes sociais e disseram que o barulho até diminuiu na região da Praça Dom João Batista, onde uma das faixas foi instalada.
"E está funcionando. Quase não vi nenhuma moto barulhenta hoje aqui por perto", disse uma moradora na rede social.
"Também não compactuo com a violência mas infelizmente essas pessoas não tem nem um pouco de empatia com os moradores que também são trabalhadores e levantam cedo para trabalhar. Eu sofro muito com esses giros na madrugada porque tenho filho autista e ele acorda aos gritos por conta do barulho. Infelizmente temos que lidar com as consequências da falta de noção de algumas pessoas", disse outra internauta.
"1h, 2h, 3h, 4h, 5h da madrugada passa esses moleque que na maioria das vezes nem CNH tem fazendo barulho com essas motos incomodando quem tem que levantar cedo para trabalhar", disse outra internauta.
"Olha, não compactuo com a violência mas vamos combinar. Esses barulhos dessas motos irritam demais. Então entendo a atitude", comentou outra internauta.
Sobre a ameaça nas faixas, a Polícia Civil
disse que o crime de ameaça depende de manifestação por parte da vítima e orienta que quem se sentiu ameaçado registre boletim de ocorrência pessoalmente em alguma delegacia ou por meio da Delegacia Online. A polícia disse também que ainda não recebeu denúncias sobre o assunto.
*Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta, e Fabiana Oliveira, do G1 ES