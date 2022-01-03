Ruas de Vitória têm faixas com ameaça de 'dar cacete' em quem empinar moto

Pelo menos três faixas alertando e ameaçando motociclistas que costumam empinar motos foram instaladas na região da Grande São Pedro, em Vitória , nos últimos dias.

"Proibido tirar de giro e chamar no grau. Sujeito a cacete. Não vamos mais aceitar essas coisas na comunidade", dizem as faixas penduradas em pelo menos dois bairros da região.

A expressão "tirar de giro" é quando o motociclista aperta a embreagem da motocicleta até que ela faça um barulho alto. O "chamar no grau" é quando a moto é empinada. Ameaças semelhantes foram registradas no litoral de São Paulo em dezembro.

Faixa com mensagem ameaçando quem empinar moto foi instalada na Praça Dom João Batista Crédito: Caique Verli/TV Gazeta

Segundo a Polícia Militar , o condutor flagrado com a descarga livre, com mau funcionamento do veículo e fora do padrão pode ser notificado com base do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro.

"A Polícia Militar informa que quando uma equipe flagra essa situação, o condutor é notificado. Sem o flagrante, não é possível notificar o motociclista. A população pode acionar uma viatura da PM através do Ciodes (190) para que policiais verifiquem a situação", diz trecho da nota enviada pela PM.

Sobre a ameaça nas faixas, a Polícia Militar disse que "a fixação ou retirada de faixas, banners ou quaisquer outras formas de comunicação em espaço público são disciplinadas pelo poder municipal".

Moradores da Grande São Pedro não sabem quem instalou a faixa, mas muitos demonstraram apoio nas redes sociais e disseram que o barulho até diminuiu na região da Praça Dom João Batista, onde uma das faixas foi instalada.

"E está funcionando. Quase não vi nenhuma moto barulhenta hoje aqui por perto", disse uma moradora na rede social.

"Também não compactuo com a violência mas infelizmente essas pessoas não tem nem um pouco de empatia com os moradores que também são trabalhadores e levantam cedo para trabalhar. Eu sofro muito com esses giros na madrugada porque tenho filho autista e ele acorda aos gritos por conta do barulho. Infelizmente temos que lidar com as consequências da falta de noção de algumas pessoas", disse outra internauta.

"1h, 2h, 3h, 4h, 5h da madrugada passa esses moleque que na maioria das vezes nem CNH tem fazendo barulho com essas motos incomodando quem tem que levantar cedo para trabalhar", disse outra internauta.

"Olha, não compactuo com a violência mas vamos combinar. Esses barulhos dessas motos irritam demais. Então entendo a atitude", comentou outra internauta.

Faixa com mensagem ameaçando quem empinar moto foi instalada na Rua da Coragem, em Santo André Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

O QUE DIZ A SECRETARIA DE SEGURANÇA DE VITÓRIA

A Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) informou que tem feito operações com a Guarda Civil Municipal (GCMV) em todas as regiões da capital capixaba para coibir comportamentos ilícitos de motociclistas no trânsito. O município realizou a retirada das faixas nesta segunda-feira (3)

Sobre a ameaça nas faixas, a Polícia Civil disse que o crime de ameaça depende de manifestação por parte da vítima e orienta que quem se sentiu ameaçado registre boletim de ocorrência pessoalmente em alguma delegacia ou por meio da Delegacia Online. A polícia disse também que ainda não recebeu denúncias sobre o assunto.

O que diz o Código de Trânsito Brasileiro Conforme os artigos 230 e 240 do Código de Trânsito Brasileiro, fazer barulho alto e malabarismos com a moto são práticas proibidas e as infrações podem ser penalizadas com multas e retenção do veículo.



Art. 230 - Conduzir o veículo:

XI - com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante;

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.



Art. 244 - Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor:

III - fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;

Medida administrativa - retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação.

*Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta, e Fabiana Oliveira, do G1 ES