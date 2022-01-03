Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em flagrante

Na lista dos mais procurados do ES, "Zé da Maconha" é preso na Serra

José Antonio Ramos da Silva estava foragido desde 2013 e já foi condenado por tráfico de drogas. Ele foi preso neste domingo (2) e portava documentos falsos brasileiros e paraguaios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2022 às 10:34

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 10:34

José Antônio Ramos da Silva, conhecido como 'Zé da Maconha'
José Antônio Ramos da Silva, conhecido como 'Zé da Maconha' Crédito: Reprodução
Na lista dos mais procurados do ES, "Zé da Maconha" é preso na Serra
Um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo, o traficante José Antonio Ramos da Silva, mais conhecido como "Zé da Maconha", foi preso em uma ação conjunta da Polícia FederalPolícia Rodoviária Federal e das Guardas Civis Municipais de Vitória e Vila Velha. Ele foi localizado, na Serra, na Grande Vitória, neste domingo (2).
O criminoso estava foragido desde 2013, ano em que o nome dele foi incluído na lista dos nomes mais buscados pelas forças de segurança capixabas.

Veja Também

Prenda-me se for capaz: os bandidos que desafiam a polícia no ES

Jovem é assassinado a tiros junto com o cachorro em Vila Velha

Mulher é baleada com tiro na mão em bairro de Vitória

De acordo com a PF, as ações para localiza-lo e prendê-lo foram iniciadas em meados do mês de dezembro do ano passado e se encerraram neste domingo, quando agentes da PRF efetuaram a prisão. Na abordagem, Zé da Maconha portava documentos brasileiros e paraguaios falsos.
Assim, além do cumprimento do mandado de prisão em razão da condenação por tráfico de drogas em 2013, o criminoso foi preso em flagrante por uso de documento falso e levado para a Superintendência da PF, onde foi autuado em flagrante.

RELEMBRE

Zé da Maconha foi preso pela Polícia Federal ainda em 2003, acusado de falsificar moeda. No mesmo ano, ele fugiu da Casa de Custódia de Viana e foi preso novamente, seis meses depois, com drogas, armas e documentos falsos.
O criminoso era apontado como chefe do tráfico em Taquara, na Serra, além de um grande distribuidor de entorpecentes na Grande Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil tráfico de drogas Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados