José Antônio Ramos da Silva, conhecido como 'Zé da Maconha' Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Na lista dos mais procurados do ES, "Zé da Maconha" é preso na Serra

O criminoso estava foragido desde 2013, ano em que o nome dele foi incluído na lista dos nomes mais buscados pelas forças de segurança capixabas.

De acordo com a PF, as ações para localiza-lo e prendê-lo foram iniciadas em meados do mês de dezembro do ano passado e se encerraram neste domingo, quando agentes da PRF efetuaram a prisão. Na abordagem, Zé da Maconha portava documentos brasileiros e paraguaios falsos.

Assim, além do cumprimento do mandado de prisão em razão da condenação por tráfico de drogas em 2013, o criminoso foi preso em flagrante por uso de documento falso e levado para a Superintendência da PF, onde foi autuado em flagrante.

RELEMBRE

Zé da Maconha foi preso pela Polícia Federal ainda em 2003, acusado de falsificar moeda. No mesmo ano, ele fugiu da Casa de Custódia de Viana e foi preso novamente, seis meses depois, com drogas, armas e documentos falsos.