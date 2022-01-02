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Região de São Pedro

Mulher é baleada com tiro na mão em bairro de Vitória

Caso foi registrado na tarde deste domingo (2). Segundo a PM, vítima disse que foi ferida após ser acusada de cometer furtos na região de São Pedro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2022 às 19:50

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 19:50

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência, para onde vítima foi socorrida Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher foi baleada com um tiro na mão na mão direita na tarde deste domingo (2) em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi levada por moradores para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e contou que foi atingida pelo disparo na mão após ser acusada de praticar furtos na região de São Pedro.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima para que a investigação aconteça.
A orientação da Polícia Civil é que a vítima registre a ocorrência pessoalmente em alguma delegacia ou por meio da Delegacia Online.
* Com informações do G1ES

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