Mulher é baleada com tiro na mão em bairro de Vitória

Uma mulher foi baleada com um tiro na mão na mão direita na tarde deste domingo (2) em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi levada por moradores para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e contou que foi atingida pelo disparo na mão após ser acusada de praticar furtos na região de São Pedro.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima para que a investigação aconteça.
A orientação da Polícia Civil é que a vítima registre a ocorrência pessoalmente em alguma delegacia ou por meio da Delegacia Online.
* Com informações do G1ES