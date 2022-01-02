Mulher é baleada com tiro na mão em bairro de Vitória

Uma mulher foi baleada com um tiro na mão na mão direita na tarde deste domingo (2) em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi levada por moradores para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e contou que foi atingida pelo disparo na mão após ser acusada de praticar furtos na região de São Pedro.