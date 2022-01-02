Mulher é morta a tiros em avenida de Flexal II, Cariacica

Uma mulher foi morta a tiros na manhã deste domingo (2), no bairro Flexal II, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo a polícia, Jessica Lorran da Silva, de 28 anos, caminhava pela avenida Nossa Senhora da Penha, principal do bairro, quando criminosos passaram de carro e atiraram contra ela. O crime foi por volta de 8h30.
Algumas casas próximas também foram atingidas pelos disparos. Moradores contaram que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPM), até o momento, nenhum suspeito foi preso.
*Com informações do G1 ES e TV Gazeta