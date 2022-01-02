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Insegurança

Criminosos atiram e põem fogo em carro em Nova Palestina, Vitória

O fogo atingiu a rede elétrica e várias casas ficaram sem energia na região, e a EDP informou que uma equipe foi ao local para a realização de reparos na rede danificada e que o serviço já foi normalizado. Ninguém se feriu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2022 às 15:15

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 15:15

Carro é incendiado em Nova Palestina, em Vitória
Carro é incendiado em Nova Palestina, em Vitória Crédito: Reprosução / TV Gazeta
Um carro foi incendiado no bairro Nova Palestina, região da Grande São Pedro, em Vitória na noite deste sábado (1º). Ninguém ficou ferido.
Moradores contaram à reportagem da TV Gazeta que criminosos a pé passaram atirando na rua São Jorge, por volta de 22h30.
Após dispararem várias vezes contra o veículo, que estava estacionado na frente da casa de um morador, eles atearam fogo no carro. O fogo atingiu a rede elétrica e várias casas ficaram sem energia. Com medo, moradores não quiseram falar com a reportagem.
Polícia Militar informou que "infelizmente, não tem como verificar se foi acionada para atender este fato, pois aos finais de semana a assessoria tem acesso somente as ocorrências do plantão vigente do Ciodes."
Prefeitura de Vitória informou que "a reposição dos fio é de responsabilidade da empresa EDP".  A concessionária foi demandada e informou, em nota, que "uma equipe foi ao local para a realização de reparos na rede danificada. A empresa destaca que o serviço já foi normalizado".
A Polícia Civil também foi procurada e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
*Com informações do G1 ES

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