Criminosos atiram e põem fogo em carro em Nova Palestina, Vitória

Um carro foi incendiado no bairro Nova Palestina, região da Grande São Pedro, em Vitória na noite deste sábado (1º). Ninguém ficou ferido.
Moradores contaram à reportagem da TV Gazeta que criminosos a pé passaram atirando na rua São Jorge, por volta de 22h30.
Após dispararem várias vezes contra o veículo, que estava estacionado na frente da casa de um morador, eles atearam fogo no carro. O fogo atingiu a rede elétrica e várias casas ficaram sem energia. Com medo, moradores não quiseram falar com a reportagem.
A Polícia Militar informou que "infelizmente, não tem como verificar se foi acionada para atender este fato, pois aos finais de semana a assessoria tem acesso somente as ocorrências do plantão vigente do Ciodes."
A Prefeitura de Vitória informou que "a reposição dos fio é de responsabilidade da empresa EDP". A concessionária foi demandada e informou, em nota, que "uma equipe foi ao local para a realização de reparos na rede danificada. A empresa destaca que o serviço já foi normalizado".
A Polícia Civil também foi procurada e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
*Com informações do G1 ES