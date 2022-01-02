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Vista da Serra 1

Mulher é espancada dentro de casa na noite de Réveillon na Serra

A casa da mulher não tinha sinais de arrombamento, tendo sido os próprios vizinhos que quebraram o cadeado para socorrê-la
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

02 jan 2022 às 12:50

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 12:50

Uma mulher de 52 anos, pensionista, foi espancada dentro da própria casa, no bairro Vista da Serra 1, no município da Serra, na noite de Réveillon. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada com lesões "de boxeador", ferida com socos no rosto, nos olhos e no peito. Ela foi socorrida pelos vizinhos.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, para a TV Gazeta, a mulher segue internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, em estado grave.
Um vizinho, que preferiu não se identificar, contou à reportagem da TV Gazeta que a mulher mora sozinha, e na noite do dia 31 de dezembro ela participou de um churrasco com ele e a família dele, mas foi embora antes da virada, por volta de 22h30.
Mulher foi agredida dentro de casa na Serra
Mulher foi agredida dentro de casa, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Mulher é espancada dentro de casa na noite de Réveillon na Serra
O vizinho disse que a mulher tinha o hábito de tomar café da manhã na casa dele, no entanto, até às 11h do dia 1º de janeiro, ela não tinha aparecido. Ele estranhou e pediu para a neta que fosse chamar por ela.
A menina olhou pela janela e viu a pensionista caída com o rosto ensanguentado, desacordada.
Também segundo apuração da TV Gazeta, a casa da mulher não tinha sinais de arrombamento, tendo sido os próprios vizinhos que quebraram o cadeado para socorrê-la.
Segundo moradores da região, a vítima está internada no hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde permanece entubada. Eles acreditam que o crime aconteceu por volta da 0h do último dia 31, horário dos fogos e de maior barulho, por isso provavelmente não ouviram gritos.
Os moradores contaram ainda que a mulher é pensionista porque sofre de esquizofrenia. Vizinhos acreditam que os bandidos agrediram a mulher para roubar a casa, disseram que podem ter levado cartões de créditos e de banco, que ela costumava deixar com a senha à vista, devido sua condição de saúde.
Demandada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Já a Polícia Militar informou que não conseguirá verificar informações da ocorrência, pois ela é do plantão anterior. Aos finais de semana a assessoria tem acesso somente às ocorrências do plantão vigente do Ciodes.

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