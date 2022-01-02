Mulher é espancada dentro de casa na noite de Réveillon na Serra

Uma mulher de 52 anos, pensionista, foi espancada dentro da própria casa, no bairro Vista da Serra 1, no município da Serra , na noite de Réveillon. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada com lesões "de boxeador", ferida com socos no rosto, nos olhos e no peito. Ela foi socorrida pelos vizinhos.

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, para a TV Gazeta, a mulher segue internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, em estado grave.

Um vizinho, que preferiu não se identificar, contou à reportagem da TV Gazeta que a mulher mora sozinha, e na noite do dia 31 de dezembro ela participou de um churrasco com ele e a família dele, mas foi embora antes da virada, por volta de 22h30.

Mulher foi agredida dentro de casa, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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O vizinho disse que a mulher tinha o hábito de tomar café da manhã na casa dele, no entanto, até às 11h do dia 1º de janeiro, ela não tinha aparecido. Ele estranhou e pediu para a neta que fosse chamar por ela.

A menina olhou pela janela e viu a pensionista caída com o rosto ensanguentado, desacordada.

Também segundo apuração da TV Gazeta, a casa da mulher não tinha sinais de arrombamento, tendo sido os próprios vizinhos que quebraram o cadeado para socorrê-la.

Segundo moradores da região, a vítima está internada no hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde permanece entubada. Eles acreditam que o crime aconteceu por volta da 0h do último dia 31, horário dos fogos e de maior barulho, por isso provavelmente não ouviram gritos.

Os moradores contaram ainda que a mulher é pensionista porque sofre de esquizofrenia. Vizinhos acreditam que os bandidos agrediram a mulher para roubar a casa, disseram que podem ter levado cartões de créditos e de banco, que ela costumava deixar com a senha à vista, devido sua condição de saúde.

Demandada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.