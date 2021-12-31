Polícia apreende drogas em ônibus que seguia da Serra para rave no Caparaó

Drogas foram apreendidas dentro de um ônibus que saiu da Serra, na região da Grande Vitória, para a localidade de Rio Claro, em Iúna na região do Caparaó. A abordagem foi realizada em Ibatiba na madrugada desta sexta-feira (31). A droga foi apreendida e os passageiros foram liberados.
De acordo com a Polícia Militar, 45 pessoas estavam no ônibus que seguia para a comunidade de Rio Claro, onde acontece festas rave. Foram realizadas buscas dentro do veículo e, dentro de uma barraca de camping, foram apreendidas: maconha, comprimidos de ecstasy, haxixe, papelotes de metanfetamina, cocaína, LSD e key. Não foi possível identificar o proprietário, mas foram elaborados 12 boletins unificados de posse/ uso de entorpecentes diversos.
Por meio de nota a Polícia Civil informou que a lavratura de Termo de Ocorrência Circunstanciado (TCO) pode ser feito pela Polícia Militar. "Não localizamos ocorrência com essas características entregue em uma Delegacia de Polícia Civil".
A Polícia Militar complementou que a droga foi apreendida e após serem lavrados os termos os passageiros foram liberados.