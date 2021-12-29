Suspeito de ser gerente do tráfico em Vitória é preso dentro de ônibus na BR 101

Suspeito de ser gerente do tráfico de bairro de Vitória é preso dentro de ônibus na BR 101

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A polícia informou que recebeu informações de que o suspeito teria embarcado em São Paulo na tarde desta terça-feira (29) e que estaria indo para Vitória. Na altura do pedágio de Guarapari, os agentes abordaram o ônibus e prenderam o homem, além de apreender tabletes de maconha que estavam em uma mala no bagageiro.