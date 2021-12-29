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Operação Sicário

Suspeito de ser gerente do tráfico em Vitória é preso dentro de ônibus na BR 101

O suspeito, que estava com um comparsa, estava vindo de São Paulo e possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio; também foram apreendidos tabletes de maconha
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 dez 2021 às 08:13

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 08:13

Gerente do tráfico de bairro de Vitória é preso dentro de ônibus na BR 101
Suspeito de ser gerente do tráfico de bairro de Vitória é preso dentro de ônibus na BR 101 Crédito: Divulgação/PCES
Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas do bairro Conquista, em Vitória, foi preso pela Polícia Civil dentro de um ônibus interestadual, na BR 101, na altura de Guarapari. Segundo a polícia, contra o homem, que não teve o nome divulgado, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. 
A polícia informou que recebeu informações de que o suspeito teria embarcado em São Paulo na tarde desta terça-feira (29) e que estaria indo para Vitória. Na altura do pedágio de Guarapari, os agentes abordaram o ônibus e prenderam o homem, além de apreender tabletes de maconha que estavam em uma mala no bagageiro.
De acordo com o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Segurança do Estado, a prisão fez parte da Operação Sicário. Ele explicou que o suspeito estava com um comparsa, que foi conduzido à delegacia e autuado por porte de drogas.
Gerente do tráfico de bairro de Vitória é preso dentro de ônibus na BR 101
Gerente do tráfico de bairro de Vitória é preso dentro de ônibus na BR 101 Crédito: Divulgação/PCES
O material apreendido e os dois homens foram levados para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

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