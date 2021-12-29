Suspeito de ser gerente do tráfico em Vitória é preso dentro de ônibus na BR 101

Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas do bairro Conquista, em Vitória, foi preso pela Polícia Civil dentro de um ônibus interestadual, na BR 101, na altura de Guarapari. Segundo a polícia, contra o homem, que não teve o nome divulgado, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio.
A polícia informou que recebeu informações de que o suspeito teria embarcado em São Paulo na tarde desta terça-feira (29) e que estaria indo para Vitória. Na altura do pedágio de Guarapari, os agentes abordaram o ônibus e prenderam o homem, além de apreender tabletes de maconha que estavam em uma mala no bagageiro.
De acordo com o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Segurança do Estado, a prisão fez parte da Operação Sicário. Ele explicou que o suspeito estava com um comparsa, que foi conduzido à delegacia e autuado por porte de drogas.
O material apreendido e os dois homens foram levados para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.