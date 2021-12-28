Vizinho é preso suspeito de estuprar criança em Boa Esperança

Um homem de 58 anos foi preso em Boa Esperança, região Noroeste do Espírito Santo, suspeito de estuprar uma criança de seis anos. A prisão aconteceu na tarde de segunda-feira (27). Segundo a Polícia Civil, a denúncia contra o homem foi feita pela própria criança a familiares, que são vizinhos do suspeito.
"Após a criança relatar ao Conselho Tutelar que teria sido abusada e tais informações serem comunicadas à autoridade policial, a Delegacia de Boa Esperança iniciou as investigações que culminaram na expedição do mandado de prisão pelo juiz de plantão, ainda na sexta-feira (24)”, contou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, delegado Wilian Dobrovosk.
O suspeito já tem outras duas condenações passadas por atentado violento ao pudor. Ele foi autuado e encaminhado ao presídio.