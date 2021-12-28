Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste

Vizinho é preso suspeito de estuprar criança em Boa Esperança

A própria menina de 6 anos denunciou o crime; suspeito já tinha condenações anteriores por atentado ao pudor

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 17:56

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 dez 2021 às 17:56
Um homem de 58 anos foi preso em Boa Esperança, região Noroeste do Espírito Santo, suspeito de estuprar uma criança de seis anos. A prisão aconteceu na tarde de segunda-feira (27). Segundo a Polícia Civil, a denúncia contra o homem foi feita pela própria criança a familiares, que são vizinhos do suspeito. 
"Após a criança relatar ao Conselho Tutelar que teria sido abusada e tais informações serem comunicadas à autoridade policial, a Delegacia de Boa Esperança iniciou as investigações que culminaram na expedição do mandado de prisão pelo juiz de plantão, ainda na sexta-feira (24)”, contou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, delegado Wilian Dobrovosk.
O suspeito já tem outras duas condenações passadas por atentado violento ao pudor. Ele foi autuado e encaminhado ao presídio.

Veja Também

Idoso atira contra mulher que o acusou de assédio contra filha de 8 anos na Serra

Presos suspeitos de assassinar motoboy na frente de lanchonete na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro de vulnerável Polícia Civil Boa Esperança
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados