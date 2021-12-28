Vizinho é preso suspeito de estuprar criança em Boa Esperança

"Após a criança relatar ao Conselho Tutelar que teria sido abusada e tais informações serem comunicadas à autoridade policial, a Delegacia de Boa Esperança iniciou as investigações que culminaram na expedição do mandado de prisão pelo juiz de plantão, ainda na sexta-feira (24)”, contou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, delegado Wilian Dobrovosk.