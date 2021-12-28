Idoso atira contra mulher que o acusou de assédio contra filha de 8 anos na Serra

Caso aconteceu no bairro José de Anchieta III, na Serra, e revoltou moradores — Foto: Reprodução/TV Gazeta Crédito: Fabrício Christ

Um comerciante de 62 anos atirou contra uma mulher de 30 após ela acusá-lo de assediar sua filha, uma menina de oito anos. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (27), no bairro José de Anchieta III, na Serra . Apesar do susto, a mulher não saiu ferida.

De acordo com o relato da vítima e do namorado dela, as ameaças do comerciante começaram na praça do bairro. Após uma discussão, ela foi para casa, pediu para a menina entrar e ficou conversando com o namorado no portão.

Eles perceberam que o comerciante passava perto e, ao chegar na esquina, atirou. Depois, o homem foi para a casa normalmente, como se nada tivesse acontecido.

Segundo a mulher informou no relatório policial, ela chamou a polícia após a tentativa de assassinato. Na casa do homem, os policiais o prenderam e apreenderam duas armas guardadas na residência e no bar de propriedade do suspeito.

O bar fica perto da casa da vítima e, segundo parentes e vizinhos, o idoso teria um sentimento doentio pela menina e até sente ciúme dela com o padrasto.

A mãe da criança teria repreendido o homem por seu comportamento com a menina. Ela já chegou a registrar uma ocorrência contra ele.

Moradores do bairro José de Anchieta estão revoltados. Dizem que há cerca de seis meses o homem abusou da menina de oito anos. A mãe denunciou na época, mas o homem não ficou preso.

O namorado da mãe disse que o homem nega os abusos, mas que a própria menina teria relatado que ele chamou a criança para dentro da sua casa, oferecendo doces e acariciando a menina. A Polícia Civil investiga o caso.