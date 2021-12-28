Homem é baleado na testa e deixado na porta de hospital na Serra

Homem foi deixado na porta de UPA na Serra Crédito: Siumara Gonçalves

Um homem baleado foi deixado na porta de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra , na noite desta segunda-feira (27).

O caso aconteceu por volta das 19h. Segundo testemunhas, o baleado chegou à unidade em um carro. Homens o retiraram do veículo e o colocaram na porta da UPA. Em seguida, voltaram para o carro e saíram em alta velocidade.

O homem deixado no local estava ferido com um tiro na testa, próximo a um dos olhos. Devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde sua morte cerebral foi constatada.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A polícia trabalha inclusive com a hipótese de que ela tenha sido levado à UPA por comparsas após praticar algum crime. O nome do homem não foi divulgado.