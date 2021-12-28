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Violência

Homem é baleado na testa e deixado na porta de hospital na Serra

O caso aconteceu por volta das 19h desta segunda (27). Segundo testemunhas, o baleado chegou à unidade em um carro. Homens o retiraram do veículo e o colocaram na porta da UPA

Publicado em 

28 dez 2021 às 11:54

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 11:54

UPA de Carapina, na Serra, onde homem com sintomas de coronavírus deu entrada
Homem foi deixado na porta de UPA na Serra Crédito: Siumara Gonçalves
Um homem baleado foi deixado na porta de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra, na noite desta segunda-feira (27).
O caso aconteceu por volta das 19h. Segundo testemunhas, o baleado chegou à unidade em um carro. Homens o retiraram do veículo e o colocaram na porta da UPA. Em seguida, voltaram para o carro e saíram em alta velocidade.
O homem deixado no local estava ferido com um tiro na testa, próximo a um dos olhos. Devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde sua morte cerebral foi constatada.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A polícia trabalha inclusive com a hipótese de que ela tenha sido levado à UPA por comparsas após praticar algum crime. O nome do homem não foi divulgado.
Com informações da TV Gazeta

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