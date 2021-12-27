Homens trocam tiros e se matam em Afonso Cláudio

Dois homens morreram após tocarem tiros em um bar na localidade de Fazenda Guandu, interior de Afonso Cláudio, na Região Sul Serrana. Eles teriam discutido antes do crime, que aconteceu na noite da última quinta-feira (23). As armas foram apreendidas.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que os dois homens teriam atirado um no outro durante uma discussão. Quando a polícia chegou ao local, eles já haviam falecido. Ao lado dos corpos foram encontrados três carregadores, munições, uma pistola 9 mm e um revólver calibre 38.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio e foi registrado como um homicídio e uma legítima defesa.
A polícia reforçou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, no site do órgão.