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Dois mortos

Homens trocam tiros e se matam em Afonso Cláudio

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que os dois homens teriam atirado um no outro durante uma discussão em Fazenda Guandu, interior da cidade
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

27 dez 2021 às 11:47

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 11:47

Afonso Cláudio
Afonso Cláudio Crédito: Divulgação - Prefeitura de Afonso Cláudio
Dois homens morreram após tocarem tiros em um bar na localidade de Fazenda Guandu, interior de Afonso Cláudio, na Região Sul Serrana. Eles teriam discutido antes do crime, que aconteceu na noite da última quinta-feira (23). As armas foram apreendidas.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que os dois homens teriam atirado um no outro durante uma discussão. Quando a polícia chegou ao local, eles já haviam falecido. Ao lado dos corpos foram encontrados três carregadores, munições, uma pistola 9 mm e um revólver calibre 38.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio e foi registrado como um homicídio e uma legítima defesa.
A polícia reforçou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, no site do órgão

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