Aposta feita em Afonso Cláudio, no ES, acerta as 15 dezenas da Lotofácil

Reza a lenda italiana que comer um nhoque no dia 29 de cada mês costuma trazer sorte e dinheiro àqueles que seguem esta tradição do país europeu. Em Afonso Cláudio, cidade de forte colonização italiana da região Serrana do Espírito Santo, não se sabe, até o momento, se um morador do município, que acertou os 15 números do concurso da 2384 da Lotofácil, na noite desta segunda-feira (29), comeu o prato, mas é fato que ele acordou satisfeito.
É bem verdade que o dinheiro não chegará em grande quantidade como o "nhoque da fortuna" sugere, mas a ceia natalina e de final de ano será mais farta. O acerto dele rendeu R$ 21.966,33. Além do sortudo afonso-claudense, outras 37 apostas cravaram as 15 dezenas e também vão embolsar a mesma quantia da loteria federal.
Aposta feita em Afonso Cláudio acerta as 15 dezenas da Lotofácil
Os números sorteados foram 01, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22 e 24. Outras 2.114 apostas acertaram 14 números, enquanto 22.584 apostadores marcaram 13 acertos.
Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Já os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.