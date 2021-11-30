Aposta feita em Afonso Cláudio, no ES, acerta as 15 dezenas da Lotofácil

É bem verdade que o dinheiro não chegará em grande quantidade como o "nhoque da fortuna" sugere, mas a ceia natalina e de final de ano será mais farta. O acerto dele rendeu R$ 21.966,33. Além do sortudo afonso-claudense, outras 37 apostas cravaram as 15 dezenas e também vão embolsar a mesma quantia da loteria federal.