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Sorte

Aposta feita no ES acerta as 15 dezenas da Lotofácil da Independência e fatura R$ 2,7 milhões

O sorteio foi realizado neste sábado (11). Ao todo,57 sortudos vão dividir o prêmio total de mais de R$ 150 milhões
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 set 2021 às 09:09

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 09:09

Apostas da Lotofácil
Apostador do ES faturou R$ 2,7 milhões na Lotofácil Crédito: Divulgação
Uma aposta feita no Espírito Santo acertou as 15 dezenas da Lotofácil no sorteio realizado neste sábado (11) e receberá o prêmio de R$ 2.791.889,52. Ao todo, segundo a Caixa Econômica Federal, foram 57 apostas que dividiram o prêmio total de mais de R$ 150 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi realizada na lotérica Galeria da Sorte, em Nova Venécia, no Norte do ES, no esquema de bolão, com 12 cotas.
Os números sorteados foram 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24 e 25 do concurso 2320. Conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal, 10.288 apostas acertaram 14 dezenas e faturaram R$ 1.124,02 cada.
Outros 292.658 apostadores acertaram 13 dezenas e levaram R$ 25. As 3.577.748 apostas que somaram 12 dezenas vão receber R$ 10,00. Quem acertou apenas 11 dezenas, um total de 18.451.178 apostas, vai receber R$ 5.

GANHADORES RECENTES NO ES

Não é a primeira vez neste ano que o Espírito Santo leva um prêmio milionário na loteria. Em julho, um apostador de Colatina, na região Norte do Estado, recebeu sozinho R$ 76 milhões no sorteio da Mega-Sena. E parece que a cidade é pé-quente mesmo: menos de um mês depois, mais um prêmio da loteria saiu para a cidade. Desta vez, o valor do prêmio foi de R$ 60 milhões. E as duas apostas foram feitas na mesma casa lotérica.
Outro vencedor milionário da loteria saiu de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. O sortudo acertou os cinco números da Quina em fevereiro deste ano e recebeu mais de R$ 6,3 milhões.
Em janeiro também tiveram apostas premiadas no Estado, mas que não passaram da casa do milhão de reais. Uma aposta da Quia feita em Vila Velha faturou R$ 743.674,68 e outra do "Dia de Sorte" levou para casa R$ 207.744,80.

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Mais um sortudo fatura prêmio da Mega-Sena em lotérica de Colatina

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