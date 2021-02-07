Aposta de Venda Nova do Imigrante, no ES, leva R$ 6 milhões na Quina

Aposta de Venda Nova do Imigrante acertou os cinco números da Quina e embolsou mais de R$ 6 milhões

A aposta acertou sozinha em todo o Brasil as dezenas 04, 26, 29, 53 e 57, do concurso 5486. Segundo a Caixa, 169 apostas tiveram quatro acertos com prêmio total de R$ 4.545,21 cada um. Acertaram três números 10.114 apostas e cada um vai receber R$ 114,20. Outros 214.790 apostas acertaram dois números e vão receber um prêmio de R$ 2,95.