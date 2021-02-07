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Aposta de Venda Nova do Imigrante, no ES, leva R$ 6 milhões na Quina

A aposta acertou sozinha em todo o Brasil as dezenas 04, 26, 29, 53 e 57, do concurso 5486
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 fev 2021 às 08:11

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 08:11

Aposta de Vila Velha acertou os cinco números da Quina e embolsou mais de R$ 5 milhões
Aposta de Venda Nova do Imigrante acertou os cinco números da Quina e embolsou mais de R$ 6 milhões Crédito: Divulgação/Caixa
Uma aposta feita em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, acertou os cinco números da Quina no sorteio realizado neste sábado (6) pela Caixa Econômica Federal. O dono do bilhete receberá R$ 6.354.204,60.
A aposta acertou sozinha em todo o Brasil as dezenas 04, 26, 29, 53 e 57, do concurso 5486. Segundo a Caixa, 169 apostas tiveram quatro acertos com prêmio total de R$ 4.545,21 cada um. Acertaram três números 10.114 apostas  e cada um vai receber R$ 114,20. Outros 214.790 apostas acertaram dois números e vão receber um prêmio de R$ 2,95.
O próximo sorteio da Quina será realizado nesta segunda-feira, 8 de fevereiro, com um prêmio aproximado de R$ 700 mil.
Aposta de Venda Nova do Imigrante, no ES, leva 6 milhões de reais na Quina

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