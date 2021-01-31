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Loteria

Aposta de Vila Velha acerta a Quina e leva prêmio de R$ 743 mil

A aposta acertou sozinha em todo o país as dezenas 13, 34, 55, 57 e 59

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 09:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 jan 2021 às 09:00
Aposta de Vila Velha acertou os cinco números da Quina e embolsou mais de R$ 5 milhões
Aposta de Vila Velha acertou os cinco números da Quina Crédito: Divulgação | Caixa
Uma aposta feita em Vila Velha acertou os cinco números da Quina no sorteio realizado neste sábado (30) pela Caixa Econômica Federal. O dono do bilhete receberá R$ 743.674,68.
A aposta acertou sozinha em todo o país as dezenas 13, 34, 55, 57 e 59, do concurso 5480. De acordo com a Caixa, 88 pessoas tiveram quatro acertos, com prêmio total de R$ 4.587,60 cada um, e outras 5.410 apostas ganharam R$ 112,21. Acertaram apenas dois números 108.919 apostas, que vão receber R$ 3,06.
O próximo sorteio será realizado na segunda-feira, 1º de fevereiro, com um prêmio aproximado de R$ 700 mil

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