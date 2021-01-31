Aposta de Vila Velha acerta a Quina e leva prêmio de R$ 743 mil

A aposta acertou sozinha em todo o país as dezenas 13, 34, 55, 57 e 59, do concurso 5480. De acordo com a Caixa, 88 pessoas tiveram quatro acertos, com prêmio total de R$ 4.587,60 cada um, e outras 5.410 apostas ganharam R$ 112,21. Acertaram apenas dois números 108.919 apostas, que vão receber R$ 3,06.