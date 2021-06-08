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Lotérica de Meaípe

Sete apostas são premiadas no mesmo concurso da Lotofácil em Guarapari

O caso aconteceu em Meaípe, em Guarapari, no último dia 26 de maio. Cada um dos sete sortudos levaram prêmios no valor de R$ 2.170,64
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

08 jun 2021 às 17:15

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 17:15

Lotofácil
Sete apostas são premiadas no mesmo concurso da Lotofácil em Guarapari Crédito: seujornal.com
Se já é difícil ser contemplado com um único prêmio na loteria, como imaginar que sete pessoas que fizeram apostas individuais seriam premiadas na mesma lotérica e em um mesmo concurso? Mas foi o que aconteceu em Meaípe, no município de Guarapari, no último dia 26 de maio.
Sete apostas são premiadas no mesmo concurso da Lotofácil em Guarapari
Os sete sortudos levaram prêmios no valor de R$ 2.170,64 cada, tendo acertado 14 números, com uma quantidade de 16 números apostados no total. Vale lembrar que o máximo de acertos permitidos para a Lotofácil é de 15 números.
Em Meaípe
Apostas das sete pessoas vencedoras em mesma unidade lotérica de Guarapari Crédito: Reprodução | Caixa
Na unidade lotérica em que a coincidência aconteceu, a primeira reação foi de completa surpresa. Segundo Thiago Nascimento Cardoso, operador de caixa do local, ao final do dia os funcionários costumam verificar se houve prêmio no local.
"A gente costuma olhar quando dá umas 21h para saber se rendeu prêmio aqui e ver o acumulado para o próximo dia. Na hora que eu vi sete pessoas, eu nem acreditei, parecia mentira. Depois vimos no site oficial. Fiquei muito surpreso, todo mundo ficou. No nosso grupo do WhatsApp todo mundo ficou falando, se perguntando se aquilo era combinado. Achamos que era quase impossível"
Thiago Nascimento Cardoso - Funcionário da Caixa Econômica Federal em Guarapari
Cardoso ainda afirmou que os jogos realizados não partiram de "bolão", quando algumas pessoas se juntam para uma mesma aposta, mas foram sete apostas individuais. "Isso não é comum. Eu nunca ouvi falar que havia saído tanta gente no mesmo concurso. Aqui já tinha tido mais de uma vez, duas ou três com 14 números, mas sete de uma vez é inédito", finalizou.
Os contemplados devem retirar o valor em uma agência da Caixa Econômica Federal, em um período de até 90 dias. Do contrário, o valor será remetido para o programa de Financiamento Estudantil (Fies), do Ministério da Educação.

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