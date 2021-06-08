Sete apostas são premiadas no mesmo concurso da Lotofácil em Guarapari

Os sete sortudos levaram prêmios no valor de R$ 2.170,64 cada, tendo acertado 14 números, com uma quantidade de 16 números apostados no total. Vale lembrar que o máximo de acertos permitidos para a Lotofácil é de 15 números.

Na unidade lotérica em que a coincidência aconteceu, a primeira reação foi de completa surpresa. Segundo Thiago Nascimento Cardoso, operador de caixa do local, ao final do dia os funcionários costumam verificar se houve prêmio no local.

"A gente costuma olhar quando dá umas 21h para saber se rendeu prêmio aqui e ver o acumulado para o próximo dia. Na hora que eu vi sete pessoas, eu nem acreditei, parecia mentira. Depois vimos no site oficial. Fiquei muito surpreso, todo mundo ficou. No nosso grupo do WhatsApp todo mundo ficou falando, se perguntando se aquilo era combinado. Achamos que era quase impossível"

Cardoso ainda afirmou que os jogos realizados não partiram de "bolão", quando algumas pessoas se juntam para uma mesma aposta, mas foram sete apostas individuais. "Isso não é comum. Eu nunca ouvi falar que havia saído tanta gente no mesmo concurso. Aqui já tinha tido mais de uma vez, duas ou três com 14 números, mas sete de uma vez é inédito", finalizou.